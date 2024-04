Anne Luijten grijpt ticket voor olympische marathon: 'Rotterdam droeg mij over de finish'

De Nederlandse marathonloper Anne Luijten gaat deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat ticket bemachtigde ze bij de marathon van Rotterdam. Na afloop van die race sprak de uitgeputte Luijten met Sportnieuws.nl. "Rotterdam droeg mij over de finish."

"Vanaf 25 kilometer kreeg ik het al zwaar en toen ging ik switch van persoonlijk record lopen naar mijn Nederlandse titel behouden", zegt de marathontopper die toegaf dat het een hele zware race was. "Ik ben gezond en alles in het teken van Parijs nu, dat is het belangrijkste."

Anne Luijten tegen Sportnieuws.nl: 'Alles voor Parijs'

Luijten prijst publiek in Rotterdam

De 30-jarige Luijten finishte haar vierde wedstrijd over 42,195 kilometer in 2.28.47. "Het was goed, beter, best in mijn vorige drie marathons, dit was voor mijn gevoel de slechtste", zei ze bij de finish.

Het publiek in Rotterdam droeg Luijten en daardoor werd ze weer de beste Nederlandse en mag ze naar de Spelen in Parijs. "Geweldig. Daar heb ik nooit van durven dromen, dus dat ga ik zeker nog vieren."