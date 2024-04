Marathonkampioen Anne Luijten geeft Rotterdammers een pluim: 'Hebben me over de finish geschreeuwd'

Anne Luijten was enorm blij met het publiek tijdens de marathon in Rotterdam zondag. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt ze dat de editie van 2024 een zware voor haar was en dat ze tijdens de race haar doel moest bijstellen.

De marathonloopster wilde voor een persoonlijk record gaan, maar ze kreeg al snel last. "Mijn voorbereidingen gingen eigenlijk beter dan ooit, maar rond de 25 kilometer kreeg ik al last van mijn kuiten en mijn hamstrings. Ik wilde voor een persoonlijk record lopen, maar dat heb ik moeten bijstellen naar het behouden van mijn titel. Ik wilde als eerste Nederlandse vrouw over de finish komen en dat is gelukkig gelukt."

Publiek

Iedereen die de marathon van Rotterdam loopt is altijd vol lof over het publiek dat de renners constant aan blijft moedigen. Luijten is op die regel ook geen uitzondering. "Dat is echt fantastisch hier. Ik hoorde zo veel 'hup Anne', terwijl er Luijten op mijn startnummer staat. Dat zijn dus echt mensen die mij volgen en me dan steunen, prachtig. Ook al heb je een wat mindere dag, dan zijn de fans er nog om je over de finish te schreeuwen. Echt geweldig."

Verjaardag

Voor Luijten wacht nu een mooi tripje naar Parijs, waarin ze met haar partner hun verjaardagen gaat vieren. Tegelijkertijd zal er echter ook aan het lopen gedacht worden. "We gaan onze verjaardagen daar vieren, maar tegelijkertijd is het ook een business trip. Het parcours is heel technisch dus dat wil ik in Parijs al wel even gezien hebben. Het is ook fantastisch dat hij mij daarin steunt."