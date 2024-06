Volleybalvrouwen zetten belangrijke stap richting Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben woensdag een belangrijke zege geboekt in aanloop naar de Olympische Spelen. Het team van Felix Koslowski won van de B-ploeg van Servië, dat zich al geplaatst heeft voor Parijs. In het Japanse Fukuoka werd het 25-20 25-21 18-25 25-12 voor Oranje.

Door de zege in de Nations League tegen de nummer 8 van de wereld zijn de volleybalsters weer een stap dichter bij de Olympische Spelen. In de eerste twee sets konden de Servische vrouwen lang mee met Oranje, maar toonde de Nederlandse ploeg zich sterker in de eindfase. In de derde set kwam Servië bij 12-11 voor en stond die voorsprong niet meer af. In de vierde set toonde Oranje zich vanaf het begin oppermachtig. Bij Oranje maakte Nova Marring de meeste punten.

Nederland speelt deze week in Fukuoka nog tegen de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Daarna wordt de wereldranglijst opgemaakt. Oranje staat nu negende, een plek die nodig lijkt voor olympische kwalificatie. Canada staat vlak achter Nederland tiende.