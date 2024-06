Femke Bol laat 'grootste gevaar' richting Olympische Spelen links liggen: 'Dan heb ik daar niets aan'

Femke Bol pakte zoals verwacht goud op de 400 meter horden bij de EK atletiek in Rome. Dat deed ze in een razendsnelle tijd: 52,49. Met haar snelste seizoenstijd was ze ook sneller dan regerend olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone, die onlangs 52,70 klokte. Toch is Bol niet bezig met haar grootste concurrente.

Dat komt volgens Bol vooral dat ze niet op dezelfde continenten lopen. "We rennen niet tegen elkaar. Ik kan misschien heel leuk met de beste wereldtijd daarheen gaan. Maar als zij een wereldrecord loopt in Parijs heb ik daar niets aan. Dus ik volg gewoon mijn eigen weg richting de Spelen en dan zie ik haar daar", vertelt ze in gesprek met het AD.

McLaughlin-Levrone

Bols grootste concurrentie op de Zomerspelen in Parijs komt van de Amerikaanse McLaughlin-Levrone. Zij keerde begin juni terug van een knieblessure, die haar vorig jaar de WK in Boedapest kostte. Haar comeback mocht er wezen met 52,70. "Als ik de roest na twee jaar van me afschud, ren ik 52,7. Er zijn dingen om aan te werken en ik heb niet veel hindernisoefeningen gedaan, dus er zijn dingen die verbeterd kunnen worden", analyseerde de Amerikaanse.

Afgelopen zondag onderstreepte McLaughlin-Levrone dat ze terug is. Ze liep 48,75 seconden op de 400 meter in New York. Alleen Sanya Richards-Ross (48,70) was ooit sneller als Amerikaanse. Toch schuilt daar ook het gevaar voor McLaughlin-Levrone, die in Parijs mogelijk voor de dubbel (400 meter en 400 meter horden) gaat.

Kritiek

Onlangs uitte Laurent Meuwly, de coach van Bol, nog kritiek op de Amerikaanse. Concurrentie is goed, zei Meuwly. "De besten van de wereld moeten tegen elkaar lopen", verzekerde hij. Alleen: "Het zou nog beter zijn als McLaughlin zich vaker bij andere atletiekwedstrijden laat zien."

Focus bijna op de Spelen

Voor Femke Bol zit de EK atletiek er bijna op. Woensdagavond staat nog de 4x400 meter op het programma. Met haar teamgenoten gaat ze voor een medaille, daarna gaat de focus op Parijs 2024. "Dan is er geen ontkomen meer aan."