Turner Casimir Schmidt laat zich van zijn beste kant zien en mag stiekem al wel rekenen op Olympische Spelen

Turner Casimir Schmidt heeft in Heerenveen ook de derde kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Een stabiele meerkamp bracht hem naar een totaal van 83,500 punten. Schmidt won eerder ook al de eerste twee kwalificatiewedstrijden.

In Heerenveen bleef hij Amine Abaidi (80,950) en Jermain Grünberg (80,450) voor. Schmidt zette in Heerenveen tevens de hoogste dagscores neer op voltige (14,450) en ringen (14,250). Abaidi eindigde bij de eerste kwalificatie ook als tweede, afgelopen donderdag werd hij vierde. Voor Grünberg was het de derde keer dat hij op plek drie eindigde. Grünberg incasseerde een val op sprong, maar zette aan brug (14,250) en rekstok (13,650) de hoogste scores neer. Aan rek behaalde Yazz Ramsahai dezelfde score. Ramsahai was ook de sterkste op sprong (14,500).

Valpartij

Frank Rijken, die donderdag nog tweede werd, kwam door twee vallen van rekstok niet verder dan plek vijf (78,250) in de meerkamp. Rijken, die in 2016 nog tot de olympische selectie behoorde, is bezig aan een comeback. Loran de Munck, die in april nog EK-zilver won op voltige, turnde op voltige (14,050), ringen (13,000) en brug (11,750). Op het laatste toestel viel hij.

Bart Deurloo

Bart Deurloo kwam alleen in actie aan rek en op vloer. Aan rek haalde hij 13,500 punten. Zijn oefening, met onder meer een Kolman-Kovacs combinatie, was niet geheel vlekkeloos. Deurloo kon bij zijn afsprong niet voorkomen dat hij zijn handen aan de landingsmat moest zetten. Op vloer turnde hij naar 13,300 punten.

Deurloo ontbrak door een lichte schouderblessure bij de eerste kwalificatie. Afgelopen donderdag kwam hij aan rekstok na twee vallen en een tekort aan elementen in zijn oefening niet verder dan 7,700 punten.

Nog één kans

Er volgt nog één kwalificatiewedstrijd: op 22 juni tijdens de NK in Rotterdam. Daarna maakt bondscoach Dirk van Meldert zijn vijfkoppige selectie bekend. De laatste keer dat de Nederlandse mannen met een volledig team naar de Olympische Spelen afreisden, was in 2016 in Rio de Janeiro.