'Dat is absoluut confronterend': Tess Lieder-Wester vreest voor ongemak met 'vriendinnen' tijdens Olympische Spelen

Tess Lieder-Wester gaat tóch naar de Olympische Spelen in Parijs. De handbalster is recent gestopt als international, maar reist haar ex-ploeggenoten in een andere vorm achterna. Ze wordt namelijk verslaggever voor een televisieprogramma.

Vanaf 22 juli is ze te zien in Humberto à Paris, het RTL-sportprogramma rond de Olympische Spelen. Ze vormt daar een team met presentatoren Humberto Tan en Frank Evenblij én collega-topsportster Irene Schouten. Die zegt het heel spannend te vinden. Lieder-Wester is zelf ook best zenuwachtig voor haar nieuwe klus, vooral als ze achter de handbalsters aan moet met lastige vragen. Dat zei ze tijdens een interview bij talkshow Renze.

Nederlandse handbalsters verliezen een icoon: 30-jarige keepster Tess Lieder (voorheen Wester) stopt Groot nieuws uit de Nederlandse handbalwereld. Keepster Tess Lieder (30) stopt per direct als international. Met Lieder in het doel won Nederland in 2019 het WK handbal.

Confrontatie

Wester-Lieder is pas net gestopt als handbalkeepster van Nederland, maar moet nu haar ex-collega's moeilijke vragen gaan stellen tijdens het olympisch toernooi. "Dat is absoluut confronterend, dat ga ik niet ontkennen. Het zijn vriendinnen. Ik voel me ook nog onderdeel van het team. Het zal ook voor hen raar zijn, dat ik daar ineens sta terwijl ik er niet meer bij hoor."

Dit is Tess Lieder: historische wereldtitel met handbalsters, moeder van dochtertje en getrouwd met profvoetballer Ze is een van de grootste handbalsters van Nederland. Tess Lieder was onderdeel van de ploeg die in 2019 geschiedenis schreef door de wereldtitel te winnen, maar viel door haar verschijning ook buiten de handbalzaal op. Dit weten we over de vrouw die donderdag stopte als international van Nederland.

'Ik vind het wel leuk'

Toch kijkt ze vooral uit naar de samenwerking op de Spelen met haar nieuwe 'team'. "Ik vind het wel leuk, dit televisiewerk. Maar ook leuk dat we als klein eigen team mooie dingen gaan maken. We werken samen naar één doel: elke dag een mooie uitzending maken." Het programma is van 22 juli tot en met 11 augustus elke dag te zien op RTL 5 in de avond.

'Mijn hele bed trilde': Irene Schouten voelt helemaal mee met Femke Bol tijdens 'verschrikkelijke dagen' Irene Schouten gaat een spannende zomer tegemoet, zo zei de voormalig topschaatser zelf tijdens de uitzending van RTL-talkshow Renze dinsdagavond. Ze gaat de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen op een hele andere manier benaderen. Zo ook de topfavoriet voor goud: Femke Bol.

Olympische Spelen

De Nederlandse bondscoach van de handbalsters maakte toevallig op dezelfde dag als het interview met Wester-Lieder de voorselectie bekend voor de route richting de Olympische Spelen. Wester-Lieder zit er dus voor het eerst niet bij, maar dat geldt ook voor Yvette Broch, net zo'n icoon als de keepster bij de handbalsters.