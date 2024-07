Ranomi Kromowidjojo (33) keert terug op Olympische Spelen: zwemster krijgt bijzondere rol in Parijs

Ranomi Kromowidjojo won liefst drie gouden medailles op de Olympische Spelen en is een van de grootste Nederlandse zwemsters aller tijden. De 33-jarige gestopte zwemster is ook op de Olympische Spelen van Parijs te bewonderen, maar dan in een heel andere rol.

Voor Eurosport en HBO Max is Kromowidjojo namelijk expert en reporter tijdens de Spelen. Ze zal onder meer wedstrijden analyseren en 'exclusieve content laten zien met hoogte- en dieptepunten van de wedstrijden'. Ze zal niet alleen te zien zijn bij de zwemonderdelen, maar ook in actie komen rondom andere sporten.

Uiteraard kijkt Kromowidjojo uit naar het zwemmen, waar Nederland de nodige medaillekansen heeft. Ook heeft atletiek haar interesse. "Maar de kleine sporten trekken ook echt mijn aandacht, zoals de nieuwe olympische sport breakdance, klimmen, kanoslalom, boogschieten, boksen."

Bovenal hoopt ze op een paar grote verrassingen tijdens de Olympische Spelen. "Dat is echt de magie van de Spelen: er zijn geen zekerheden. Er gebeuren altijd hele bijzondere dingen, mensen die toch tegenvallen of sporters die juist iedereen verrassen."

Drie keer goud

Kromowidjojo won drie keer een gouden medaille op de Olympische Spelen. In 2008 won ze samen met Inge Dekker, Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis goud op de 4x100 meter vrije slag. Vier jaar later won ze op de 50 en 100 meter vrij goud in Londen. In 2022 besloot ze te stoppen met zwemmen, na het winnen van onder meer 17 wereldtitels en 24 Europese overwinningen.

Wanneer beginnen de Olympische Spelen?

Nog even geduld en dan gaan in Parijs de Olympische Spelen eindelijk van start. Vrijdag 26 juli wordt het grootste sportevenement ter wereld in gang gezet. Tot en met zondag 11 augustus komen meer dan 10.000 sporters in actie. Volgens de prognoses lijkt Nederland een recordaantal medailles mee terug naar Nederland te nemen.