Saoedi-Arabië heeft snooker ontdekt: spelers kunnen absurd veel oliedollars winnen door gouden bal te potten

Na voetbal, Formule 1, tennis en golf heeft Saoedi-Arabië een nieuwe sport gevonden waar het zijn geld in kwijt kan: snooker. Maandag startte de Riyadh Season World Masters of Snooker. Er ligt een prijzenpot van 1 miljoen dollar klaar en een half miljoen daarvan kan gewonnen worden op een speciale manier.

In Saoedi-Arabië is namelijk een gouden bal geïntroduceerd. Deze is twintig punten waar en kan worden gepot als een speler een maximumbreak van 147 punten heeft. Bij het raken van de gouden bal (nee niet die van Lionel Messi) komt het puntentotaal op 167, iets wat nog nooit is voorgekomen.

Overigens is het geen ABC'tje dat de gouden bal ook wordt gepot. In de geschiedenis van de sport werd er tweehonderd keer een maximale score van 147 behaald, Joe O'Connor was vorige week donderdag de laatste. Snookerlegende Ronnie O'Sullivan scoorde vijftien maximumbreaks.

De gouden bal ligt overigens niet de hele tijd op tafel. De scheidsrechter haalt hem weg wanneer een speler geen 147 punten meer kan scoren. Bij de volgende frame keert hij terug. Een uitleg: