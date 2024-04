Luca Brecel is titel WK snooker kwijt: Belg laat het glippen tegen David Gilbert

Luca Brecel heeft de eerste ronde van het WK snooker 2024 niet overleefd. De Belgische wereldkampioen van 2023 was in een wisselvallig optreden kansrijk tegen David Gilbert, maar de Engelsman had een mooie eindsprint: 10-9.

De middagsessie werd afgesloten met 6-3 in het voordeel van de titelhouder. In de avondsessie ging het van 7-3 naar 8-5, waarna er wat zand in de motor van Brecel kwam. Zo was er een kleine aanvaring met de scheidsrechter, die van mening was dat Brecel met de witte bal niet de rode bal had geraakt. Brecel was ervan overtuigd dat het wel het geval was. Onderwijl knokte Gilbert, de nummer 31 van de wereld, zich helemaal terug in de partij: 9-9.

Gilbert nam in het beslissende frame rap voorsprong. Op 63-0 miste hij een matchbal, maar even later besloot Brecel om op te geven. Hij schudde de hand van Gilbert en gaf daarmee zijn wereldtitel op. In het interview na afloop zei Brecel dat hij zich moe en ziek voelde. "Ik kwam nooit lekker in de wedstrijd, ik voelde me nooit goed. Ik probeerde het, en het is geen excuus, maar het was een goede wedstrijd."

Luca Brecel, the Belgian Bullet

In het afgelopen jaar ging het bij Brecel vaak over zijn uitbundige uitspattingen. De Belg kocht dure auto's, schepte op over hoe weinig hij trainde en hoe veel tijd hij spendeert aan gamen (FIFA is een favoriet) en de prestaties hielden niet over, waardoor hij van plek twee op de wereldranglijst zakte naar plek vier. Maar Belgian Bullet verscheen opgetogen en optimistisch aan de start van het WK in Sheffield. Tegen Eurosport zei hij: "Dit jaar ga ik niet meer feesten tijdens het toernooi. Voor de rest zal ik mijn aanpak niet veranderen. Mijn vorm zit goed en mijn hoofd is beter dan vorig jaar."

Ferrari

Tegen The Sun zei hij dit over zijn leven na de WK-triomf: "Ik en mijn vriendin zijn naar geweldige landen geweest. We genoten volop. Ik heb een paar auto's gekocht van het prijzengeld. Een Ferrari en nog wat andere auto's. Gewoon om ervan te genieten, maar ik rijd er eigenlijk zelden in. Ik ben niet zo vaak thuis. Ik dacht dat ik het had verdiend. Ik heb een eenvoudig leven, even los van die auto's. Ik hou van thuis zijn als ik de kans heb. De hond uitlaten, tv kijken, gamen."

