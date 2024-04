'Viaplay betaalt 45 miljoen per jaar voor rechten Formule 1: Max Verstappen nog jarenlang te zien op streamingsdienst'

Formule 1 blijft de komende jaren nog te zien bij Viaplay. Volgens De Telegraaf heeft de Scandinavische streamingsdienst een nieuwe deal gesloten. Jaarlijks betaalt Viaplay waarschijnlijk 45 miljoen euro voor de rechten, waardoor het tot 2029 is verzekerd van Formule 1.

Volgens De Telegraaf moest het Zweedse bedrijf voorheen 'maar' elk jaar 30 miljoen euro lappen voor de Formule 1-rechten. De Formule 1 is sinds 2022 te zien op Viaplay. Daarvoor had Ziggo jarenlang de rechten. Zij leken de afgelopen maanden ook weer een gooi naar de rechten te willen doen, aangezien Viaplay in eerste instantie de rechten maar tot 2025 in handen had.

Ook RTL was naar verluidt in de race. Zij zouden net als Ziggo dus zijn afgetroefd door het Zweedse Viaplay, dat wel flink meer gaat betalen dan de voorgaande jaren. Waarschijnlijk wordt de deal later deze maand officieel bekend gemaakt.

Viaplay liet donderdag in een mail aan abonnees overigens weten dat de prijzen opnieuw omhoog gaan. Sportliefhebbers die graag naar voetbal, darts en Formule 1 kijken zullen maandelijks twee euro meer moeten gaan betalen. De prijsverhoging gaat vanaf 22 mei in. Vanaf dat moment kost een maandabonnement 17,99 euro, dat is acht euro meer dan toen de dienst in maart 2022 in Nederland begon.

Onrustige periode voor Viaplay

Er is de laatste tijd veel te doen rondom Viaplay. Zo onderging de zender SBS9 een naamsverandering en gaat het na een deal met Talpa nu door het leven als Viaplay TV. Sinds deze maand worden ook daar sportwedstrijden op uitgezonden.

Aan het begin van dit jaar moest er nog een reddingsplan aan te pas komen om Viaplay overeind te houden. De streamingsdienst heeft het al een tijdje financieel moeilijk. De Franse zender Canal+ en de Tsjechische investeringspartij PPF pompten onlangs dit jaar nog miljoenen in Viaplay, in ruil voor een flink deel van de aandelen. Mede daardoor lijken ze de felbegeerde F1-rechten te behouden.