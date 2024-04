Uitspraken Ronnie O'Sullivan over Saoedi-Arabië in ander daglicht: snookerlegende tekent contract als ambassadeur

Ronnie O'Sullivan is een legende in het snooker en al jaren een van de beste ter wereld. Naar hem wordt dus wel geluisterd. Maar zijn recente uitspraken hebben een hoop fans pijn gedaan. Hij wil dat het WK snooker zwicht voor het geld en een iconische arena gaat verlaten. Nu blijkt dat hij een dubbele pet op had toen hij de uitspraken deed.

The Crucible in Sheffield is al sinds 1977 het decor van het WK snooker. Ook over een week, als op zaterdag 20 april het WK weer begint. Maar O'Sullivan vindt het vreselijk om daar weer te moeten spelen en stelde een andere locatie voor. "Ik denk dat Saoedi-Arabië top zou zijn. Zij hebben het geld en zouden het goed doen", zei hij in gesprek met The Sun.

O'Sullivan blijkt echter een verborgen agenda te hebben gehad toen hij zijn uitspraken deed. Hij heeft namelijk een contract getekend als ambassadeur van het snooker in het Midden-Oosten. O'Sullivan doet de komende drie jaar mee aan alle snookertoernooien in de regio en gaat in een lesgeven aan Arabische talenten.

'Sheffield is een ramp'

O'Sullivan liet eerder deze week weten dat de huidige hal in Sheffield, die sowieso nog gastheer blijft tot en met het WK van 2027, z'n beste tijd al lang en breed heeft gehad. "Je kunt er moeilijk komen en parkeren is al helemaal een ramp." En eenmaal in de zaal, krijgt hij geen rust, zegt hij. "Maar dat zou in Saoedi-Arabië of een grote stad in China allemaal geen probleem zijn. Daar haalt een chauffeur je op, zijn de hotels top, heb je fantastisch eten en lopen beveiligers je naar binnen."

Geen fans

O'Sullivan vergat in zijn haat op The Crucible in Sheffield wel even dat het snooker daar nog bereikbaar is voor de (Britse) fans. Zij zeggen geen geld en tijd te hebben om achter de zevenvoudig wereldkampioen aan te reizen om hem in verre landen aan te moedigen tijdens het WK. Maar O'Sullivan zelf heeft niks met fans.

'Niet meer het WK'

"Ik ben nu al m'n tijd kwijt aan fans. Als je een toernooi wilt spelen, wil je rust en kalmte. Alle ruimte om jezelf goed voor te bereiden. Ik heb dan helemaal geen zin om belaagd te worden. Ik wil niet gek worden gemaakt." O'Sullivan vindt niet per se dat The Crucible helemaal weg moet. "Je kan er best toernooien houden, waarom niet? Maar niet meer het WK, dat 17 dagen duurt."

WK snooker 2024

Op zaterdag 20 april begint het nieuwe WK snooker, gewoon nog in The Crucible. O'Sullivan, de nummer 1 van de wereld, komt op woensdag 24 april voor het eerst in actie. Het WK snooker is live te volgen op Eurosport.