Bizar: man bijt tijdens WK snooker in oor van jongetje, Engelse politie onderzoekt de zaak

Tijdens het WK snooker 2024 in Sheffield heeft een man in het publiek een hapje genomen van het oor van een jongen. Het vreemde tafereel was live op de BBC te zien. De politie van South Yorkshire onderzoekt wat de band is tussen de man en het jochie, en wat de reden is van de opmerkelijke actie op dat opmerkelijke moment.

De regionale politie bevestigt dat de beelden onder ogen van rechercheurs zijn gekomen. Tegenover GB News licht de politie verder toe: "Op donderdag 25 april om 21.20 uur kregen we een telefoontje over een video die op social media wordt gedeeld. In de video zijn er een man en jongen te zien in de Winter Gardens te Sheffield. We raden mensen aan om niet te speculeren over de beelden en de omstandigheden waaronder de situatie ontstond."

De man boog zich voorover naar de jongen terwijl Stephen Hendry en John Parrott het WK bespraken. De jongen reageerde kalm op het hapje van de man. Zodra hij merkte dat hij in beeld was, zwaaide hij lachend naar de camera. De man boog weg van de nek van de jongen en toonde daarna ook blijdschap richting de camera.

