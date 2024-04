Tortelduifjes Jake Paul en Jutta Leerdam ruziën over gezichtstattoo: 'Lijkt me geen goed idee'

Jake Paul en Jutta Leerdam zijn het nog niet echt met elkaar eens wat betreft de tattoo die de Amerikaan op zijn gezicht wil. Voor zijn gevecht met Mike Tyson wil Paul ook een facetattoo, maar Leerdam is het daar niet mee eens. Of Paul daar een boodschap aan heeft is nog maar te bezien.

"Ik denk eraan om een gezichtstattoo te nemen voor mijn gevecht", vertelt Paul tegenover zijn gast. "Dat lijkt me geen goed", haakt Leerdam hier gelijk op in. "Ik wil niet dezelfde als Mike Tyson, want die is iconisch. Toch denk ik wel: laat ik het gewoon doen. Dat verhaal van Tyson is dat hij ook op de woensdag voor zijn gevecht die tattoo nam. Hij vertelde er niemand over en kwam op de persconferentie ineens met die gezichtstattoo."

Slecht idee

Leerdam blijft in ieder geval niet happig op het idee. "Dat hoef je niet te doen schat, echt niet. Je hebt al iets op je gezicht, dus het moet niet te gek worden. Je hebt het niet nodig. Wat nou als ik het niet leuk vind?" Paul lijkt weinig boodschap te hebben aan de mening van zijn vriendin. "Als ik het doe, dan doe ik het voor mezelf." Leerdam staat daarna op en geeft haar plaats in de podcast aan iemand anders, aangezien ze zich niet comfortabel voelde op de podcast-stoel.

Verhaal achter Mike Tyson-tattoo

In 2003 liet Tyson een schok door de bokswereld gaan toen hij voor zijn gevecht met Clifford Etienne ineens aankwam met de iconische tattoo op zijn gezicht. Uiteindelijk bleek dat de tattoo in zijn huidige vorm helemaal niet was zoals de bokser hem wilde. In eerste instantie wilde Tyson een aantal hartjes naast zijn ogen laten zetten, alleen daar ging de tattoo artiest niet mee akkoord. Uiteindelijk kwamen ze tot een compromis en kreeg het zwaargewicht zijn huidige tattoo.

Imitatie

Jake Paul haakte al eens in op de iconische gezichtstattoo van Tyson. Zo nam hij er, weliswaar van make-up, zelf ook één. Precies dezelfde als Tyson. Dit bleek dus een stunt te zijn voor de persconferentie en geen echte tattoeage.