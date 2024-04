Jutta Leerdam schittert in glitterjurk tijdens speciaal dagje met Jake Paul

Jutta Leerdam en Jake Paul hebben een speciaal dagje samen achter de rug. Het sportkoppel werkte zich eerst in het zweet, om daarna romantisch samen te gaan dineren. Uiteraard werd dit op de gevoelige plaat vastgelegd door Leerdam, die haar 4,3 miljoen volgers op Instagram wel moet blijven updaten.

Na het sporten, was het tijd voor herstel. De benen van zowel Leerdam als Paul waren ingepakt met compression boots. Via een comfortabele stoel keken ze naar golf. Wat opviel was dat Leerdam de herstelshake van haar vriendje had afgepakt. Op een foto is te zien dat ze de naam van Jake vakkundig heeft weggestopt onder een hartje en daaronder haar eigen naam heeft toegevoegd.

Dansjes en uiteten

Na het sporten was het tijd voor vermaak. Dat begon met een dansje in huize Paul. De bokser danste samen met zijn vriendin op Unwritten van Natasha Bedingfield.

Door al die inspanningen kreeg het showbizzkoppel trek en dus werd er een fancy restaurant uitgezocht. Leerdam hees zich een keer niet in een schaatspak, maar in een jurk van ontwerpster Camila Coelho. Eentje met leuke glittertjes. De avond werd uiteindelijk afgesloten met een romantisch diner voor twee.

Contract voor 2024/25?

Leerdam kon zo even haar gedachte verzetten. De specialiste op de 1000 meter zit namelijk sinds 1 april zonder club. Haar team Jumbo-Visma is in gesprek over een verlenging, maar tot nu toe bleef het vanuit beide kampen stil. Leerdam schaatst sinds april 2022 voor de ploeg van trainer Jac Orie.

Sportmarketeer Chris Woerts zei in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij verwacht dat Leerdam bij Jumbo-Visma blijft. Alleen dan wel met andere afspraken. "Dan moet ze zich wel aanpassen aan de ploegdiscipline en niet aan haar individuele discipline", verzekerde Woerts.

Woerts denkt te weten dat Leerdam niet helemaal goed in de groep ligt. "Zij heeft niet de sociale cohesie die je mag verwachten van een ploeggenoot. Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken."

De gesprekken zijn in ieder geval in volle gang, maar Leerdam lijkt zich daar niet al te druk om te maken. Zij leeft haar leven in Hollywood.