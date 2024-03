'Ik ga dan echt huilen': Jutta Leerdam is bang dat Jake Paul knock-out gaat

Jake Paul gaat op 20 juli boksen tegen één van de grootste bokslegendes op aarde: Mike Tyson. Alhoewel hij 'al' 57 jaar oud is, laat hij in trainingen zien nog altijd loeisterk te zijn. Paul en zijn vriendin Jutta Leerdam keken naar de beelden van hem en schrokken.

"Babe, wat als hij je knock-out slaat?", vraagt Leerdam angstig. "Kijk maar gewoon weg", probeert Paul het weg te lachen. "Dat wordt echt niet goed hoor", is Leerdam van de kracht van Tyson verzekerd. "Ik wil gewoon het scenario voor me zien." Paul en z'n vrienden lachen de bezorgde Leerdam bijna uit vanwege haar zorgen. "Gaat niet gebeuren", is Paul resoluut. Samen met twee vrienden en co-hosts keken ze naar en analyseerden ze Tyson tijdens de podcast van Paul.

'Ga je huilen?'

Maar Paul wil Leerdams zorgen ook niet alleen maar weglachen. "Denk je dat je dan gaat huilen?", vraagt hij aan de Nederlandse topschaatsster. "Oh ja, absoluut. Maar dat is omdat ik me dan slecht voel en hoop dat je oké bent", lacht Leerdam lief naar haar vriend. "Ik vind het niet oké als hij knock-out gaat. Dat is mijn toekomstige man. Misschien moeten we er maar niet over praten."

'Hij is eng'

Hoewel Leerdam dus heel bang is dat Tyson Paul knock-out gaat slaan, denkt ze wel dat haar vriend gaat winnen. "Ik denk dat je gaat winnen, maar hij is wel de bokser die het engste is waar je ooit tegen hebt gevochten. Hij is eng en super sterk. Hij is wel ouder, maar zijn lichaam herinnert zich al die kracht. Hij heeft zo lang getraind op topniveau en dat is hij echt niet zomaar kwijt."