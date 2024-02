Geschorste kunstrijdster Kamila Valieva (destijds 15) houdt zure smaak over aan toetje van opa

Een aardbeientoetje van haar opa. Dat is de reden dat kunstrijdster Kamila Valieva een verboden middel in haar lichaam kreeg. Tenminste, dat is wat de Russische beweert.

Aan die verklaring wordt flink getwijfeld. Valieva zegt dat haar opa het aardbeientoetje had gesneden op een plank waar hij ook zijn hartmedicatie op klaarmaakt. Vervolgens nam ze dat toetje mee naar een wedstrijd. Leuk verhaal, zegt de WADA (een nternationaal dopingagentschap), maar er is totaal geen bewijs dat haar opa aan de hartmedicijnen zat.

Er was hem zelfs niks voorgeschreven. En dus besloot de CAS (het internationaal sporttribunaal) haar vorige week met terugwerkende kracht voor vier jaar te schorsen. Aangezien het met hartmedicatie besmeurde toetje twee jaar geleden werd gegeten, is zij nu nog twee jaar geschorst. De straf ging om precies te zijn in op 25 december 2021.

Olympische Spelen

Het verboden middel kwam aan het licht tijdens de Olympische Spelen van 2022. De destijds 15-jarige Valieva had toen net de landenwedstrijd gewonnen met Rusland. Valieva perste er toen even een viervoudige sprong uit. Die gouden plak is inmiddels afgenomen van Rusland.