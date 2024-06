Jutta Leerdam viert verjaardag van 'beste vader ooit' en poseert met haar zusje

Het is weekend en ook voor Jutta Leerdam is dat een mooi moment om tijd met haar familie door te brengen. De Westlandse schaatskampioene verblijft momenteel in Nederland in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen en is daardoor een stuk dichterbij haar familie dan ze dit voorjaar was.

Leerdam verbleef na het afgelopen seizoen een flinke tijd in Amerika bij haar vriend Jake Paul. Vorige maand keerde ze terug naar Nederland, terwijl de bokser zich in zijn eigen lang voor bleef bereiden op de veelbesproken partij met Mike Tyson. Die wedstrijd blijkt voorlopig echter niet door te gaan nu de 57-jarige zwaargewicht met medische problemen blijkt te kampen.

Leerdam maakte ondertussen bekend dat ze zonder ploeg het nieuwe seizoen in zal gaan. Haar contract bij Jumbo liep af en daarmee ook de samenwerking. Na de nodige geruchten over onder meer Team IKO, bleek de 1000 meter het toch alleen te gaan doen.

Daarbij heeft ze wel de steun van haar familie. Zo ging haar vader al eens mee tijdens een training op de racefiets. En Ruud Leerdam was zaterdag jarig. Zijn dochter feliciteert hem van harte én noemt hem de beste vader van de wereld. Ruud Leerdam heeft overigens drie dochters en een zoon. Naast Jutta, ook nog Kjeld, Merel en Beaudine. Met die laatste, de jongste van het stel, poseert de schaatsdiva voor de spiegel, zo zien we op haar Instagram-account.

Jutta Leerdam met haar zusje (l) en haar vader. © Instagram Jutta Leerdam.

Frisse duik Jutta Leerdam

Leerdam brengt de laatste weken met grote regelmaat tijd door met haar broer en haar zussen. Een week of drie geleden genoten ze nog van het mooie weer. Jutta, Merel en Beaudine namen in de avond een frisse duik in de Noordzee. En daar genoten ze volop van.