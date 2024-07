Jutta Leerdam deelt eerste beelden van nieuw schaatspak: 'Kan niet wachten om meer te laten zien'

Jutta Leerdam begint zonder team aan het nieuwe schaatsseizoen en daarom kan zij compleet zelf bepalen hoe haar schaatspak eruit komt te zien. Ze kiest voor een bijna compleet zwart pak: 'Back in black.'

Leerdam deelt de beelden op haar Instagram. 'Versie 1.0', zet ze bij de post. 'Ik kan niet wachten om de volgende versie te laten zien, met andere partners die op mijn pak te zien zullen zijn.' Momenteel is 'KaFra' de enige sponsor op haar pak. Dat is een bedrijf voor tijdelijke huisvesting.

Begin juli deelde Leerdam al een sneak peak van haar schaatspak op TikTok. Leerdam koos er na het afgelopen seizoen voor om op eigen voet verder te gaan, nadat zij en Schaatsteam Jumbo uit elkaar gingen. De topsprintster sprak wel met verschillende teams, waarbij ze het dichtst bij een overstap naar Team IKO kwam.

Jutta Leerdam verschijnt helemaal in het zwart op de ijsbaan: 'Ik ben behoorlijk beroemd' Jutta Leerdam is terug in Nederland én terug op het ijs. De Westlandse schaatsdiva gaf maandag een update over haar plannen voor komend seizoen en liet zich in Utrecht zien bij haar 'nieuwe ploeg'.

Team NOVUS

Ze traint nu alsnog op momenten mee bij Team NOVUS en ook de KNSB geeft haar toestemming om gebruik te maken van alle topsportfaciliteiten. Ook traint Leerdam met haar oude trainer Kosta Poltavets. Leerdam heeft - omdat ze geen team heeft - de vrijheid om te gaan en staan waar ze wil. Omdat ze een Amerikaanse vriend heeft, kwam dat in de zomermaanden goed uit.

Tripjes naar de Verenigde Staten

Leerdam gaat met Jake Paul, een YouTuber en bokser. Hij is intensief met de sport bezig en is dus een goede trainingspartner voor Leerdam. Als zij in de Verenigde Staten of Puerto Rico is, heeft zij dus de beschikking tot goede trainingsmogelijkheden.

Jutta Leerdam moet afscheid nemen van Jake Paul, nu voor een lange tijd: 'Ga deze plek missen' Jutta Leerdam gaat binnenkort weer weg uit de Verenigde Staten. Daar is de Westlandse schaatsdiva nu bij haar vriend Jake Paul. Leerdam gaat zich in Nederland verder voorbereiden op het komende seizoen.

Pas geleden zette Leerdam wel op haar Instagram dat ze tot maart niet meer in de Verenigde Staten zal komen, omdat het schaatsseizoen nu wel dichterbij komt. 'Ik ga deze plek missen. Zie jullie weer in maart.'

Trainingsperiode in Inzell

Momenteel verblijft Leerdam in het Duitse Inzell, waar ze met vriendin Anouk Boonstra is. Boonstra is fotografe en het lijkt erop dat zij ook de kiekjes van Leerdam in haar zwarte schaatspak heeft gemaakt.

'Ik mag niet klagen': Jutta Leerdam laat sterrenfotografe genieten van mooiste uitzichten Jutta Leerdam is samen met fotografe Anouk Boonstra naar het Duitse Inzell afgereisd. Zij legt de drukke voorbereidingen van de topschaatsster op het nieuwe schaatsseizoen vast.

Toevallig verbleef Schaatsteam Jumbo de afgelopen periode ook in Inzell. Daar is het niet altijd even lekker weer: Suzanne Schulting deelde beelden van flinke hagelstenen in het Duitse berggebied.