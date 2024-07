Jutta Leerdam verschijnt helemaal in het zwart op de ijsbaan: 'Ik ben behoorlijk beroemd'

Jutta Leerdam is terug in Nederland én terug op het ijs. De Westlandse schaatsdiva gaf maandag een update over haar plannen voor komend seizoen en liet zich in Utrecht zien bij haar 'nieuwe ploeg'.

Leerdam sluit zich in de pre olympische seizoen niet officieel aan bij een sponsorteam, maar gaat wel meetrainen bij Team Novus en samenwerken met haar oude trainer Kosta Poltavets. "Terug naar waar ik vandaan kom", zo omschreef ze het zelf.

Leerdam deelt op sociale media een video vanaf het ijs. Daarop is de 1000 meter specialiste te zien op de Vechtsebanen in Utrecht. Daar waar normaal de ijshockeyers van de Utrecht Dragons hun trainingen afwerken, rijdt nu de Europees kampioene sprint van 2023.

Leerdam heeft het zichtbaar naar haar zin terwijl ze helemaal gekleed in het zwart haar rondjes reed. Die zwarte kleding is overigens niet nieuw. Waar het vorig jaar nog het geel van Jumbo was dat haar sportkleren kleurde, kiest ze nu voor een neutrale kleur. Onder haar zwarte pak zien we nog wel een vleugje oranje.

'Behoorlijk beroemd'

Ook op Tiktok kunnen we de verrichtingen van Leerdam volgen. Daar zien we haar al schaatsend een liedje van Tinie Tempah playbacken. "I'm fairly famous, I'm sorta known. And if your son doesn't, I bet your daughter knows", horen we. "Yeah, we bring the stars out."

Het laat zich vertalen als: "Ik ben behoorlijk beroemd, ik ben best bekend. En als je zoon het niet weet, dan wed ik dat je dochter het wel weet. Ja, wij zorgen dat de sterren stralen."

Jake Paul

Leerdam zat de afgelopen periode veelvuldig in de Verenigde Staten bij haar vriend Jake Paul. De Amerikaanse bokser/influencer blijft daar achter om te trainen voor zijn gevecht op 20 juli met Mike Perry. Paul zou eigenlijk tegenover Mike Tyson staan, maar die tweestrijd is vanwege medische redenen uitgesteld.