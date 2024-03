Marijke Groenewoud is verrassende leider WK allround: 'Dichterbij dan ik gedacht had'

Marijke Groenewoud staat na de eerste dag van de WK allround 2024 wellicht hoger dan ze had gedacht: op de eerste plek. Niet slecht voor een debutante bij dit toernooi.

Groenewoud werd zesde op de 500 meter en tweede op de 3000 meter. Ze maakt goede kans op de eindzege, want nu komen er twee afstanden aan die haar moeten liggen: 1500 en 5000 meter. Bovendien heeft ze als fervent marathonrijdster voldoende bewezen over genoeg inhoud te beschikken. Vier afstanden in twee dagen, dat schrikt haar niet af.

Nederland

De concurrentie komt uit eigen land. Joy Beune staat tweede, Antoinette Rijpma-De Jong vierde. Nummer drie is Miho Takagi, die vrijdag de WK sprint won, eveneens in Inzell. Maar de Japanse is zondag geen concurrente meer: ze trekt zich terug. Takagi is te vermoeid en beseft ook dat de eindzege er niet meer in zou zitten.,

Joy Beune

Groenewoud wil de favorietenrol niet pakken. "Van mij mag je Joy opschrijven als favoriet, hoor", zegt ze tegen het AD. Ze komt op de 1500 meter uit tegen Beune en kan haar landgenote dus aan een touwtje houden. Als ze de nummers een en twee in het klassement zijn na drie afstanden, rijden ze ook tegen elkaar op de afsluitende 5000 meter.

"Normaal zou ik bang zijn voor de vijf, maar schijnbaar kan ik die vijf wel, hè", aldus Groenewoud. "Ik heb er wel zin in. Calgary gaf natuurlijk wel vertrouwen, maar ik moet het hier natuurlijk nog maar een keertje doen. Ik ga hier nu echt niet vertellen dat ik verwacht dat ik hier ga winnen. Alles is nog mogelijk. Maar ik ben wel dichterbij dan ik gedacht had."