Nederlandse schaatsers winnen nul individuele World Cup-klassementen, voor het eerst sinds 2010

World Cup-klassementen

Nederland schaatsland? Dat valt dit seizoen een tikkeltje tegen. Zo werd zaterdag duidelijk dat geen enkele Nederlandse schaatser een individueel World Cup-klassement zal winnen. Eigenlijk past dat niet bij de status van schaatsmekka Nederland, zowat het enige land waarin schaatsers goedbetaalde fulltime profs kunnen zijn.

In Quebec vinden dit weekend de laatste wedstrijden plaats van de World Cup-cyclus. Het enige lid van Team NL dat nog een klein kansje maakte op het hoogste treetje van een World Cup-klassement was Femke Kok. Maar haar achterstand op koploper Erin Jackson, de olympisch kampioene, was 101 punten. Na de eerste omloop van zaterdagavond ging dat minieme kansje in rook op.

World Cup 2022/2023

Miho Takagi (1000 meter), Zhongyan Ning (1000 meter), Ragne Wiklund (3000 meter) en Davide Ghiotto (5000/10.000 meter) kregen vrijdag al de prijs uitgereikt na hun eindzege in een World Cup-klassement. Zaterdag kwam Ning ook nog even wat poen ophalen door het klassement op de 1500 meter op te eisen.

Bij de 500 meter voor vrouwen gaat Erin Jackson of Min-Sun Kim de eindwinnares worden. En bij de korste afstand voor mannen staat Wataru Morishige met nog een race te gaan bovenaan. Janno Botman is op plek negen de beste Nederlander. Blijft over de 1500 meter voor vrouwen. Ook daar geen Oranje-succes: Miho Takagi is niet meer in te halen.

Voor het eerst sinds 2010

Het is voor het eerst sinds 2009/2010 dat geen enkele Nederlander de eindwinnaar is van een individuele discipline. Veertien jaar geleden dus. Enkele prijswinnende buitenlanders uit die tijd waren Shani Davis, Håvard Bøkko en Martina Sablikova (die nog steeds actief is overigens). Daarnaast kwam het in 2018/2019 en 2022/2023 voor dat de Nederlandse vrouwen geen individueel klassement grepen bij de World Cup.

Schaatsland Nederland

Hoe kan dat nou? Er zijn een paar factoren: soms slaan Nederlandse toppers een World Cup-weekend over, omdat ze zich liever ergens in de zon rustig voorbereiden op een belangrijker toernooi. Patrick Roest en Jutta Leerdam skippen bijvoorbeeld deze trip naar Quebec. Dan is er de opkomst van Jordan Stolz, die op de 500 en vooral de 1000 en 1500 meter heerst als een tiran. Daarnaast heerst er een algemene malaise bij team Jumbo-Visma, de kampioenenploeg met ex-winnaars als Kai Verbij, Thomas Krol en Jorrit Bergsma.