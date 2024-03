Schaatskalender 2024/2025: EK allround & sprint waarschijnlijk naar Thialf

De ISU heeft de schaatskalender voor 2024/2025 bekendgemaakt. Op de lijst is te zien dat Thialf voorlopig de EK allround & sprint toegewezen heeft gekregen.

Het schaatsseizoen wordt van 13 tot en met 16 maart 2025 afgesloten met de WK afstanden in Hamar. De Nederlanders doen het van oudsher goed op de ijsbaan in Noorwegen. Momenteel zijn vier van de baanrecords in Nederlandse handen: twee bij de mannen en twee bij de vrouwen.

Thomas Krol (1000 meter) en Sven Kramer (5000 meter) zijn nog altijd de snelsten ooit in Hamar. Hetzelfde geldt voor Ireen Wüst (1500 meter) en Irene Schouten (3000 meter) bij de vrouwen.

World Cups

Voor de WK zijn natuurlijk de World Cups. Het seizoen wordt tussen 22 en 24 november 2024 geopend in het Japanse Nagano, een week later wordt er gereden in Peking (China). Vervolgens is het een maandje rustig op internationaal gebied, waarna van 10 tot en met 12 januari 2025 de EK's in Thialf op het programma staan. ISU laat weten dat die locatie nog wel onder voorbehoud is.

Na de EK staat de World Cup in Calgary (Canada) op het programma, gevolgd door een World Cup die nog moet worden toegewezen. Die vierde World Cup zou in eerste instantie in Milwaukee (Amerika) zijn, maar dat blijkt nog niet zo zeker. Mogelijk krijgt Italië nog een World Cup.

Weer naar Thialf

De vijfde World Cup is in Polen, waarna het wereldbekerseizoen wordt afgesloten in Thialf. Op 28 februari, 1 en 2 maart 2025 staat daar de zesde en laatste World Cup op het programma.