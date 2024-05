Wat Team IKO in huis haalt met Jutta Leerdam? 'Een fotogenieke atleet', maar wel met dat ene risico

Na wekenlange speculatie lijkt het erop dat schaatsster Jutta Leerdam snel een contract gaat tekenen bij Team IKO en dus ploeggenote gaat worden van onder meer Joy Beune. Wat haalt die ploeg in huis met de 25-jarige schaatsster?

Leerdam reed de afgelopen twee jaar voor Schaatsteam Jumbo, maar daar vertrok ze nadat onderhandelingen over een nieuw contract op niets uitliepen. Beide partijen hadden vervolgens een heel andere lezing over de reden waarom de contractverlenging er niet van was gekomen.

'Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat samen met Joy Beune in één ploeg schaatsen' Jutta Leerdam lijkt een nieuwe ploeg te hebben gevonden. De 25-jarige schaatsster zat na haar mislukte onderhandelingen met Schaatsteam Jumbo zonder ploeg, maar tekent deze week nog een nieuw contract bij een ander Nederlands team. Dat wordt Team IKO, waar Joy Beune het afgelopen jaar het gezicht werd.

'Snuffelen' lijkt op meer uit te draaien

Vlak na het nieuws over het definitieve vertrek van Leerdam bij Jumbo gaf Team IKO, waar ook Beune onder contract staat, aan dat zij en de schaatsster 'aan elkaar aan het snuffelen' waren. Het lijkt er nu dus op dat Leerdam snel een contract gaat tekenen bij de ploeg.

'Komst Jutta Leerdam naar Team IKO is slecht nieuws voor Joy Beune', schaatsster sprak met Jumbo Jutta Leerdam lijkt de nieuwste aanwinst van Team IKO te worden. De komst van de sprintkoningin zou slecht nieuws betekenen voor Joy Beune, die nu de ster van het team is. Schaatsteam Jumbo bevestigt in de voorbereiding met Beune te hebben gesproken.

Dat Leerdam toch onderdak heeft gevonden bij Team IKO is verrassend, want sportmarketeer Chris Woerts vertelde eerder aan deze site dat hij verwachtte dat haar toekomst in het buitenland zou liggen. "Ze ging de afgelopen jaren haar eigen weg, maar dat past niet in een teamsport", liet Woerts optekenen. Hij denkt dan ook dat het slecht nieuws is voor Beune, die nu in de schaduw van de Westlandse zal komen te staan.

'Magneet voor aandacht'

De sportmarketeer wist dat Leerdam zich 'bij zo'n beetje alle teams heeft aangeboden'. De ploeg van onder meer Beune lijkt nu met haar aan de haal te gaan. Marketingtechnisch een gouden zet: "Ze is een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor moeten zijn."

Jutta Leerdam is 'een magneet voor aandacht', maar stelt 'eisen over bezoekjes aan Jake Paul': 'Dan ontstaat er frictie' Schaatsster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg nadat de onderhandelingen met schaatsteam Jumbo over een contractverlenging stukliepen. Snel werd duidelijk dat Team IKO wel interesse had in haar, maar sindsdien is het stil rond Leerdam. Dat is best opmerkelijk, want buiten goede prestaties op het ijs zou ze ook veel commerciële waarde met zich meebrengen. Sportnieuws.nl vroeg aan sportmarketeer Bob van Oosterhout waarom ploegen nog niet hebben toegeslagen.

Sportmarketeer Bob van Oosterhout sloot zich aan bij de woorden van zijn beroepsgenoot: "Ze is een magneet voor aandacht, televisieminuten en social media-bereik. Dat zit allemaal snor." Volgens hem wilde Leerdam echter regelmatig afreizen naar de andere kant van de wereld om haar vriend Jake Paul te zien: "Wanneer dat schuurt met het sportieve programma, dan ontstaat er frictie."

'Geld drijft haar niet'

Leerdam wordt door haar voorkomen op sociale media nog weleens een 'schaatsdiva' genoemd. Daar verzette ze zich onlangs tegen in een interview met De Telegraaf: "Ik word nu neergezet als een soort diva. Maar dat ben ik helemaal niet, ik ben een winnaar. Als ik echt een diva was geweest, zou ik voor het geld hebben gekozen. Daar gaat het mij helemaal niet om."

Jutta Leerdam heeft het gehad met mopperende mannen van boven de 50: 'Doe eens rustig' Jutta Leerdam is deze week meer in het nieuws dan ooit. De Westlandse schaatsdiva zit zonder ploeg nu de onderhandelingen met Jumbo zijn afgebroken. Het nieuws en de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer over de breuk, zorgen voor nogal wat reacties. En die vallen niet allemaal even goed bij Leerdam.

Dat bleek wel uit de reactie van Team IKO tegen het AD toen gevraagd werd naar de eventuele interesse voor Leerdam. Martin ten Hove, mede-eigenaar van het team: "Onze eerste reactie was: we kunnen Jutta helemaal niet betalen. Maar we kwamen al heel snel tot de conclusie dat geld haar helemaal niet drijft. Jutta wil goud in Milaan."

Harde woorden Sven Kramer

Toch kwam dat stempel terug door de manier waarop Sven Kramer, commercieel directeur bij Jumbo, zich uitliet over haar vertrek. De voormalig topschaatser gaf aan dat 'niemand groter is dan het team'. Waarmee hij min of meer liet doorschemeren dat Leerdam een aparte status binnen het team wilde.

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

Kramer kreeg op die uitspraken veel kritiek, ook van Leerdam. De kortgeleden gestopte Irene Schouten liet in gesprek met De Telegraaf weten dat ze de uitspraak echter wel begrijpt: "Sven zal in zijn tijd als schaatser ook eigen wensen en ideeën hebben gehad, maar hij wist dat de rest daar nooit onder mocht lijden. Sven weet echt wel hoe het zit. Hij heeft zoveel gewonnen."

Olympisch goud is het doel

Op de vraag of Leerdam in staat is om die medaille te gaan pakken, komen de meeste mensen in de schaatswereld met hetzelfde antwoord: ja. Ook voormalig topschaatsster Marianne Timmer is daarvan overtuigd. "Ze heeft de capaciteiten om olympisch kampioen te worden", zei ze tegen deze site.

Advies voor 'intelligente' en contractloze Jutta Leerdam: 'Een paar snellere mannen nodig' Verschillende schaatsteams zijn hun voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels gestart, maar toprijdster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg. Ondanks dat ze voorlopig dus in haar eentje moet training, hoeft Leerdam zich voorlopig nog geen zorgen te maken over volgend seizoen. Dat vertelt oud-schaatsster Renate Groenewold aan Sportnieuws.nl.

Oud-schaatsster Renate Groenewold is niet bang dat Leerdam een verkeerde keuze maakt door Jumbo te verlaten. Het mentale aspect speelt volgens haar ook een rol: "Het is belangrijk dat je goed in je vel zit. Dat is van meer waarde dan dat je iets met tegen zin doet." Ze heeft sowieso een hoge pet op van de 25-jarige schaatsster: "Ze is een intelligente dame."