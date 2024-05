Dit worden de nieuwe ploeggenoten van Jutta Leerdam: 'Team voelt als een familie'

Jutta Leerdam gaan we snel in haar nieuwe schaatspak zien. Zij gaat deze week waarschijnlijk een contract tekenen bij Team IKO, de ploeg waar Joy Beune afgelopen jaren het gezicht van was. Welke nieuwe ploeggenoten komt Leerdam daar nog meer tegen?

De afgelopen weken liep de transfercarrousel in het schaatsen aardig door. Veel schaatsers zijn van ploeg veranderd of gestopt. Zo zien we Irene Schouten en Thomas Krol, twee olympisch kampioenen, helemaal niet meer terug op het ijs. Schaatsteam Jumbo koos voor een andere route en nam afscheid van veel schaatsers, onder wie Leerdam zelf. Team IKO sprong daar gretig op in en haalde uit allerlei hoeken en gaten nieuwe leden van het team op.

Joy Beune

We kunnen natuurlijk niet over Team IKO beginnen zonder Joy Beune (25) uit te lichten. Zij was de absolute topvrouw van Team IKO. Afgelopen seizoen won ze het WK allround en goud op de 5000 meter en ploegenachtervolging tijdens de WK afstanden. Ze is gespecialiseerd op de langere afstanden, maar heeft ook een goede 1500 meter in de benen. Wat dat betreft een compleet ander profiel dan Leerdam, die op de sprint juist het beste is. Wat ze wel gemeen heeft met Leerdam, is dat ze ook veel in de spotlights staat omdat ze een relatie heeft met collega-schaatser Kjeld Nuis.

Michelle de Jong

Als collega én concurrente komt Leerdam Michelle de Jong tegen. Ze is met haar 24 jaar ietsje jonger dan Leerdam en maakte ook haar doorbraak nog niet echt. Op de WK junioren wel, maar sinds ze bij de senioren zit (2020) nog niet echt. Wel kun je haar kennen als zus van Antoinette Rijpma-de Jong. Heel even leek het erop dat de zusjes samen bij Team Reggeborgh konden rijden, maar trainer Gerard van Velde had slecht nieuws voor Michelle: zij moest weg bij Reggeborgh. Team IKO pikte haar en binnenkort traint ze dus samen met Leerdam. De jongste De Jong won in 2022 het NK sprint en kan haar dus gaan uitdagen.

Dai Dai N'tab

Nog zo'n nieuw gezicht in het zwart-rood van IKO: sprinter Dai Dai N'tab. Ook hij moest Schaatsteam Jumbo verlaten omdat er geen plek meer voor hem was. Hij is nog altijd pas 29, maar het talent dat hem altijd toegedicht werd, is er de laatste twee jaar niet meer uit gekomen. Een zilveren plak op de 500 meter tijdens het NK afstanden en een gouden plak op de 500 meter op het NK sprint in 2022 zijn zijn laatste prestaties. De afgelopen anderhalf jaar heeft hij een serieus rugprobleem gehad. Die ontstonden bij Jumbo, zegt hij eerlijk. "Deze ploeg voelt meer aan als een familie dan een commerciële trein; dat spreekt me aan", zei N'tab.

Andere sprinters

Leerdam kan zich, naast De Jong en N'tab, ook meten met een buitenlandse sprinter. De Est Marten Liiv tekende bij Team IKO. Hij rijdt in de subtop van de snelste schaatsers van de wereld. Naast Liiv staan ook de sprinters Pien Hersman (dochter van schaatscommentator Martin Hersman), Sebas Diniz en Mats van den Bos te boek als sprintspecialisten bij Team IKO.

Robin Groot en Bart Swings

Op de allround-afstanden heeft IKO ook geïnvesteerd in grote namen. Zo pikte de ploeg Bart Swings in 2020 op. De Belg won op de mass start goud op die afstand tijdens de Olympische Spelen, de WK afstanden, de EK-titel én drie keer het wereldbekerklassement. Sinds zijn gouden olympische medaille heeft hij ook de langste 'normale' afstanden aan zijn repertoire toegevoegd. Brons op de 5000 meter bij de WK afstanden was zijn beste resultaat afgelopen jaar.

Robin Groot is een allroundster aan de vrouwenkant van Team IKO. De 23-jarige schaatsster is goede vriendinnen met bijvoorbeeld Michelle de Jong, Pien Hersman en ook met Beune. Dat blijkt uit al haar leuke Instagram-posts met haar teamgenoten. Qua prestaties moet ze nog doorbreken, maar ze werd wel al wereldkampioene bij de junioren.

Naast Beune, Groot en Swings beschikt Team IKO over nog twee talenten op allround-gebied: Stijn van de Bunt en Jesse Speijers. Zij zijn nog niet bekend bij het grote publiek.

Trainers Team IKO

Team IKO wordt geleid door de broers Erwin en Martin ten Hove.