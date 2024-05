'Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat samen met Joy Beune in één ploeg schaatsen'

Jutta Leerdam lijkt een nieuwe ploeg te hebben gevonden. De 25-jarige schaatsster zat na haar mislukte onderhandelingen met Schaatsteam Jumbo zonder ploeg, maar tekent deze week nog een nieuw contract bij een ander Nederlands team. Dat wordt Team IKO, waar Joy Beune het afgelopen jaar het gezicht werd.

Dat meldt De Telegraaf, dat schrijft dat de deal eind deze week rond komt. Team IKO dacht dat het salaris van Leerdam een probleem zou worden, maar de schaatsploeg kwam er al snel achter dat alles moet wijken bij Leerdam voor de Olympische Spelen. Geld is dus niet haar drijfveer, maar goud op de Spelen.

Leerdam reed al eerder eens voor Team IKO, in 2018/2019. Daarna begon zij aan een carrière die haar bij Team Reggeborgh, Team Worldstream (haar eigen team) en vervolgens Schaatsteam Jumbo bracht. In april werd bekend dat de 25-jarige Leerdam op zoek moest naar een nieuwe ploeg, omdat Jumbo niet meer verder wilde met haar. De schaatsster gaf daar zelf een andere lezing over.

Koningin van de sprint

Leerdam is de koningin van de 1000 meter en is ook erg sterk op de 500 meter. Op de Olympische Winterspelen van 2022 pakte zij zilver op de 1000 meter. Bij de Spelen van 2026 moet die afstand een gouden medaille opleveren. Leerdam zal dan ook een contract tekenen tot na de Spelen van 2026 in Turijn.

De afgelopen drie EK's pakte zij telkens goud op de 1000 meter en ook op de WK's was ze al tweemaal de snelste op die afstand.

Op bezoek in Puerto Rico

Leerdam was de afgelopen maand in Puerto Rico, waar haar vriend Jake Paul in trainingskamp is. De bokser neemt het in juli op tegen oud-wereldkampioen Mike Tyson. Eerder deze week kwam Leerdam terug in Nederland, waarbij ze direct van de gelegenheid gebruik maakte om een rondje te fietsen met haar vader.

Joy Beune

Behalve een rondje fietsen is Leerdam dus ook bezig met contractonderhandelingen bij IKO. De Telegraaf spreekt van een 'dreamteam', omdat ook Beune bij die ploeg rijdt. Zij focust zich meer op de lange afstanden - Beune heeft als specialisme de 3000 meter - en samen kunnen zij dus voor een gouden medailleregen zorgen de komende jaren.

Robin Groot en Joy Beune in de kleuren van Team IKO, de nieuwe ploeg van Jutta Leerdam. ©Getty Images