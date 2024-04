Problemen bij NOC*NSF: 'We hebben meer medaillewinnaars dan geld'

Met niet lang meer te gaan gaat de blik steeds meer op de Olympische Spelen van aankomende zomer in Parijs. Naar schatting gaat Nederland weer een medaillerecord verbreken. Dat klinkt goed en leuk, maar dat heeft ook zijn mindere kanten.

In gesprek met het Algemeen Dagblad wordt de noodklok geluid. Sommige topsporters krijgen net genoeg om rond te komen en er is te weinig geld om door te pakken. 'Voor het belonen van de absolute toppers is niet genoeg geld. De bestaanszekerheid van de atleten garanderen, is een zorg. En ook het faciliteren van de aanwas van jong talent, om zo de medaillefabriek op peil te houden, wordt een steeds grotere uitdaging', zo wordt er geschreven.

Geldzorgen

André Cats is technisch directeur bij NOC*NSF en erkent de geldzorgen. "We komen in de nabije toekomst echt geld te kort. Het gaat overal piepen en kraken. Alles wordt duurder en er komen steeds meer sporters die door ons gefinancierd willen worden. We zouden het leuk vinden om een aantal sporten aan TeamNL toe te voegen, maar daar is wel geld voor nodig."

Het extra bedrag dat nodig zou zijn is niet mals. Cats gaat uit van 20 miljoen euro op de topsport in Nederland op niveau te houden. Met de ongveer 83 miljoen die er nu beschikbaar is redden ze het niet.

Medaillewinnaars

Straks zal er dus minder geld automatisch naar de grote kampioenen gaan, maar daar maakt Joop Alberda, oud-technisch directeur bij NOC*NSF, zich niet zo druk om. "De toppers weten hun prestaties echt wel te gelde te maken."

"We lopen vast omdat we zo succesvol zijn. Er zijn meer medaillewinnaars dan geld." Dat lijkt ook in Parijs te gaan gebeuren. De voorspelling is dat Nederland 38 plakken gaat pakken, waarvan achttien gouden.

