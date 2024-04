Tallon Griekspoor wel, Botic van de Zandschulp niet door bij Madid Open

Tallon Griekspoor is een rondje verder bij het masterstoernooi in Madrid. Hij kwam een zwakke start ten boven versus Taro Daniel: 4-6 6-3 6-4. De als 24e geplaatste Nederlander komt in de derde ronde uit tegen Holger Rune.

Botic van de Zandschulp kan zijn koffers pakken en zich opmaken voor een nieuw toernooi. Voor hem zit ATP Madrid er namelijk op na een kansloze nederlaag tegen Ugo Umbert uit Frankrijk. Van de Zandschulp verloor vrijdagavond met twee keer 3-6. In de openingsronde rekende Van de Zandschulp met dezelfde cijfers juist af met de Amerikaan Chris Eubanks. Twee dagen later kon de mondiale nummer 115 niet stunten tegen de Fransman Humbert.

Tot 3-3 kon Van de Zandschulp in de openingsset mee met Humbert, daarna ging het rap. Op 4-3 voor de Fransman kreeg de Nederlander nog wel een gamepoint, alleen maakte Humbert er uiteindelijk 5-3 van. Een game later was de set voor hem binnen. In de tweede set brak Humbert Van de Zandschulp op 2-2 en 4-2, waarna het verzet na een kleine opleving gebroken was.

Terug naar toen

Van de Zandschulp maakte de afgelopen maanden een vrije val op de wereldranglijst door enkele slechte resultaten. Inmiddels staat hij 115e op de ATP-ranking en moet hij zich via kwalificatietoernooien plaatsen voor grand slams. Reden genoeg voor de 28-jarige Nederlander om weer samen te gaan werken met zijn oude coach Peter Lucassen, met wie Van de Zandschulp zijn grootste successen beleefde.