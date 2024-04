Tallon Griekspoor zorgt voor bijzondere mijlpaal met knappe zege op Holger Rune in Madrid

Tallon Griekspoor heeft in Madrid voor het eerst in zijn carrière de vierde ronde van een masterstoernooi gehaald. De Nederlander boekte op het Spaanse gravel in de derde ronde een hele knappe zege op Holger Rune, de nummer twaalf van de wereld: 6-4, 4-6, 6-3. Griekspoor neemt het bij de laatste zestien op tegen Andrey Rublev of Alejandro Davidovich Fokina.

Griekspoor had in de eerste ronde in drie sets gewonnen van de Japanner Taro Daniel, maar Rune kroop tegen Mariano Navone helemaal door het oog van de naald. De Deen was twee punten verwijderd van een nederlaag, maar won uiteindelijk na drie uur nipt van de Argentijn. Griekspoor en Rune maakten er op zondag ook een mooi gevecht van in Madrid.

Griekspoor was vanaf het begin van het duel scherp en dwong in de zesde game van de partij drie breekkansen af. Die waren nog niet aan hem besteed, maar toen hij 5-4 nog een kans kreeg, liet hij die niet aan zich voorbij gaan. Dat leverde hem meteen setwinst op.

De Nederlander had even nodig om dat een plekje te geven en de Deen wist in de eerste game van de tweede set direct te breken. Griekspoor moest de break dus zien te repareren en om bijna elke game werd door de twee hard gevochten. De Nederlander kreeg in de tweede set liefst zeven breakpoints, maar wist niet een keer de servicegame van Rune te pakken. De Deen serveerde de set vervolgens uit en dus moest een derde set de beslissing brengen.

Griekspoor schakelt een tandje bij

Het momentum leek bij Rune te liggen, maar het was juist Griekspoor die nog even een tandje bijschakelde in de beginfase van de beslissende set. Binnen een vloek en een zucht stond het 3-0 voor Griekspoor en dat had hij mede te danken aan Rune, die bij breakpoint tegen een smash het net in sloeg. De nummer 25 van de wereld overleefde bij 3-1 een moeizame servicegame en kwam daarna niet meer in de problemen.

Mijlpaal

Griekspoor won op gravel nooit eerder van een speler die zo hoog staat op de wereldranglijst. Ook staat hij door de overwinning voor de eerste keer in zijn carrière in de vierde ronde van een masterstoernooi. Hij haalde eerder wel al vier keer de derde ronde.

Het is overigens niet voor het eerst dat hij de laatste zestien heeft gehaald, want het masterstoernooi in Parijs heeft minder deelnemers en dus was zijn derde ronde tegen Novak Djokovic daar een wedstrijd in de achtste finales.

Om ook meteen voor het eerst de kwartfinales te halen, moet hij in de volgende ronde afrekenen met de winnaar van de partij tussen Rublev, de nummer zeven van de wereld, en de thuisspelende Davidovich Fokina.