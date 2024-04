Rafael Nadal verslaat in Madrid eindelijk weer een topspeler, maar: 'Ik ben er nog niet'

Rafael Nadal (37) heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid gewonnen van Alex de Minaur. De levende legende was in twee sets te sterk voor de nummer elf van de wereld: 7-6 6-3.

Voor Nadal, die 22 grandslamtoernooien op zijn naam schreef, is het inmiddels niet meer vanzelfsprekend om van andere toppers te winnen. De laatste jaren speelt hij weinig wedstrijden meer vanwege blessures. Dit jaar is vermoedelijk zijn laatste op de ATP-tour. Maar als zijn lichaam het houdt, dan is hij nog steeds een speler om rekening mee te houden, ondanks zijn 512e plek op de wereldranglijst.

Wraak op Alex de Minaur

Bij het ATP-toernooi in Barcelona verloor Nadal vorige week nog van De Minaur, een speler die bekendstaat om zijn loopvermogen en taaiheid in rally's. Precies de kwaliteiten waarmee Nadal uitgroeide tot beste gravelspeler ooit. De vijfvoudig winnaar van het masterstoernooi in Madrid liet in de tweede set zijn gevreesde handelsmerk zien: een zwiepende forehand langs de lijn, geslagen vanuit schijnbaar verloren positie.

Roland Garros

Eind mei wil Nadal strijden om de titel bij Roland Garros. Hij weet dat er nog veel werk te verzetten is om in Parijs te kunnen schitteren: "Het was wel een goed niveau en dat is bevredigend. Dat betekent veel voor me op dit moment, maar ik ben er nog niet", zei hij na de pot op de baan.

En tegen Ziggo zei hij: "Dit is emotioneel belangrijk voor me. Als je niet competitief bent, dan is tennis spelen iets heel anders. Ik speel hier voor eigen publiek. Het is geweldig. Ik dank iedereen die mij steunt. Ik heb plezier en al het harde werk om terug te komen is de moeite waard."

Sinds november 2022 had Nadal niet meer gewonnen van een speler uit de top twintig van de ranking. Toen was hij bij de ATP Tour Finals te sterk voor Casper Ruud.

