Arantxa Rus pakt geen enkele game tegen nummer drie van de wereld in Madrid

Arantxa Rus heeft donderdag kansloos verloren van Coco Gauff bij het WTA-toernooi in Madrid. Sterker nog: de Nederlandse pakte geen enkele game tegen de nummer drie van de wereld.

De Amerikaanse Gauff, nog altijd pas twintig jaar, was ijzersterk in de Spaanse hoofdstad. In de eerste set liep zij binnen 23 minuten over Rus heen en werd het dus 6-0. De Nederlandse kon in de tweede set iets meer tegenstand bieden, maar dat was enkel qua tijd te zien: Gauff won nu in 29 minuten met 6-0.

Rus won in de eerste ronde nog met 2-0 van de Tsjechische Linda Fruhvirtová, ook pas 18 jaar. Gauff mag het door haar zege op de Nederlandse, die 47e staat op de wereldranglijst, opnemen tegen Dayana Yastremska in de derde ronde. De Oekraïense is de nummer 34 van de wereld.

Rus meldde zich eerder deze maand af voor de Billie Jean Cup met het Nederlandse team. Haar besluit leidde tot een relletje onder de tennissters. Voor teamcaptain Elise Tamaëla voelde het alsof 'het team in de steek werd gelaten'. Het team liet zien het ook zonder Rus te kunnen en ging als groepswinnaar naar de play-offs om promotie naar de wereldgroep.