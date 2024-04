Oud-tennisster (30) baart opzien met onthullende outfit in supermarkt: 'Wat als je me zo zou zien?'

Ooit een groot tennistalent en nu vooral bekend van de rode loper: Genie Bouchard. De inmiddels 30-jarige Canadese verraste haar volgers dit weekend met een filmpje vanuit een supermarkt.

Bouchard stond in 2014 in de finale van Wimbledon en was de nummer vijf van de wereld. Dat jaar haalde ze ook al de halve finales van Roland Garros én de Australian Open. Een grote toekomst leek voor haar te liggen, maar ze kwam nooit echt meer in de buurt van die prestaties.

Zware hersenschudding

Een van de redenen van de terugval in prestaties zou een ongelukkige glijpartij zijn geweest tijdens de US Open. Laat in de avond gleed ze uit in een kleedkamer en daarbij liep ze een zware hersenschudding op. De vloer was schoongemaakt met een speciaal goedje en dat bleek spekglad. De schoonmakers waren ervan uitgegaan dat iedereen naar huis was, maar dat bleek dus niet het geval. Bouchard spande een rechtszaak aan en won die. Het leverde haar miljoenen op, maar terugkeren op het hoogste niveau deed ze niet meer.

Bouchard tenniste nog wel jaren verder en maakte ondertussen carrière als model voor onder meer Sports Illustrated.

Stagecoach Festival

Dit weekend bezocht Bouchard het Stagecoach Festival in Californië, zo blijkt uit haar Instagram Stories. De Canadedse wandelt daarin over het terrein in een glitter-bh, lichtblauw spijkerrokje en paarse cowboylaarzen. Later blijkt ze in diezelfde outfit ook een supermarkt in te zijn gegaan. "Als jij me zo in de supermarkt zou zien, nee, dat deed je niet", laat ze enigszins raadselachtig weten bij het filmpje.

Pickleball

Waar de ene volger laat weten haar in zijn karretje te laden, laat de ander weten dat ze beter wat meer kleren aan zou doen. Wellicht is het een poging om wat meer aandacht te vestigen op haar nieuwe carrière. Bouchard wil het namelijk gaan maken in het Pickleball, een sport met elementen van tennis, tafeltennis en badminton.