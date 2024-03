'Lucky loser' Luca Nardi verslaat idool Novak Djokovic op Indian Wells

Novak Djokovic is dinsdag uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Indian Wells. De 20-jarige Italiaan Luca Nardi won verrassend van de 24-voudig Grand Slam-winnaar met 6-4, 3-6 en 6-3.

De Italiaan is 123e op de wereldranglijst en groeide op met Djokovic als idool. Na het winnende punt kon hij bijna niet geloven dat hij de Serviër had verslagen. "Vóór deze avond kende niemand mij. Ik denk dat het echt een wonder is. Ik ben iemand die buiten de top honderd van de wereld staat, en nu versla ik Novak. Krankzinnig", zei Nardi.

Nardi was na de kwalificaties al bijna uitgeschakeld op het toernooi. Als 'lucky loser' moecht hij toetreden tot het hoofdtoernooi als vervanger voor de Argentijn Tomas Martin Etcheverry die geblesseerd was.

De uitschakeling van Djokovic betekent dat hij zijn Indian Wells-record moet blijven delen met Roger Federer. Beiden wonnen het Amerikaanse Masters-toernooi vijf keer. Nardi speelt de volgende ronde in het toernooi tegen de Amerikaan Tommy Paul.