Novak Djokovic zorgt weer voor ophef op Wimbledon: Servische tennisser loopt boos weg bij BBC

Novak Djokovic maakt het zichzelf weer eens bijzonder moeilijk op Wimbledon. De Servische nummer twee van de wereld baarde maandagavond na zijn zege op Holger Rune opzien met opmerkelijke uitspraken op de baan en liep een dag later boos weg bij een interview met de BBC.

Djokovic wond zich na zijn zege in de achtste finale bijzonder op over het gedrag van een deel van het publiek. Volgens de zevenvoudig winnaar van Wimbledon werd hij uitgejouwd door hen. De interviewer op de baan suggereerde dat die mensen juist Rune aan het aanmoedigen waren, maar daar wilde Djokovic niets van weten. "Ik loop al twintig jaar mee, ik ken het verschil echt wel", beweerde hij.

Interview met de BBC

Een dag later nam Djokovic plaats voor een interview bij de BBC. Daarin werd hem gevraagd naar zijn uitbarsting en daar had hij weinig trek in. Als de verslaggever vraagt hoe hij er nu over denkt, antwoordt hij "Hetzelfde."

Op de vraag of hij vindt dat hij het respect krijgt dat hij verdient, stelt Djokovic: "Zoals ik op de baan al zei dank ik het grootste deel van de mensen, die toonden respect. Zij zijn een belangrijke reden voor mij om door te gaan, de mensen die de spelers waarderen. Dat waarderen we, dat ze komen. Dat probeer ik altijd te erkennen. Maar als ik het gevoel heb dat het publiek over de grens gaat, dan reageer ik. Daar heb ik geen spijt van."

De volgende vraag, of het gebrek aan respect van de fans hem helpt om beter te spelen, is de druppel voor Djokovic. "Heb je ook nog andere vragen die niet over het publiek gaan?", moppert de 24-voudig Grand Slam-winnaar. "Of ga je je alleen daar op focussen? Vragen over de wedstrijd bijvoorbeeld? Of gaat het alleen maar daarover?"

"Nou, je reactie na de wedstrijd", probeert de interviewer, die wordt onderbroken. "Het is al de derde vraag. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen." De interviewer besluit het dan maar over een andere boeg te gooien en vraagt naar de aankomende wedstrijd, tegen Alex de Minaur. "Ja, daar heb ik zin in, het wordt vast lastig", reageert Djokovic. Terwijl de volgende vraag wordt gesteld, staat de Serviër op en loopt weg.

Novak Djokovic walked out of his interview with BBC in 98 seconds



Every question was focused on the crowd last night in the Rune match



“Do you have any other questions other than the crowd? Are you focused only on that? This is the 3rd question.”



pic.twitter.com/1ZM4kirPDL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2024

Roger Federer en Rafael Nadal

Het is niet voor het eerst dat Djokovic het aan de stok heeft met het publiek langs de tennisbaan. Ondanks zijn recordaantal zeges op Grand Slams kan hij in populariteit niet tippen aan zijn (voormalige) rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. Volgens de nodige insiders steekt dat hem.

