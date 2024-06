Prijzengeld Libéma Open | Welk bedrag kunnen Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven in Rosmalen opstrijken?

Het grootste grastoernooi van Nederland gaat maandag 10 juni van start. In Rosmalen strijden nationale- en internationale tennissers voor een plek in de finale op zondag 16 juni. Met onder andere Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Arantxa Rus en Tim van Rijthoven, die zijn rentree maakt, zijn er genoeg Nederlandse spelers die in actie komen.

Met Tim van Rijthoven verschijnt er een voormalig kampioen van het grastoernooi van Rosmalen aan de start. De 27-jarige Nederlander kende na zijn overwinning in de finale op Daniil Medvedev van de Libéma Open en zijn sterke optreden op Wimbledon in 2022 een teleurstellende periode. Van Rijthoven kwam door blessureleed zelfs niet meer in actie sinds februari 2023. Vooral een elleboogblessure zat hem flink dwars. Desondanks is hij nu weer fit en klaar om zijn langverwachte rentree te maken. In de eerste ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs.

Nederlands onderonsje in tweede ronde

Tallon Griekspoor heeft de stijgende lijn te pakken dit jaar. Met een 23e plek op de ATP-ranglijst is hij twee plekken verwijderd van zijn hoogste positie aller tijden van vorig jaar. Met het bereiken van de derde ronde op zowel de Australian Open als Roland Garros presteert de 27-jarige Nederlander zeer goed. In Rosmalen is hij de titelverdediger na zijn overwinning op Jordan Thompson in de finale. Griekspoor begint in de eerste ronde tegen de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-53).

Waar Griekspoor in de lift zit, zien we Botic van de Zandschulp juist meer en meer plekken verliezen op de wereldranglijst. De 28-jarige tennisser uit Wageningen verloor tijdens de eerste twee Grand Slams teleurstellend beide partijen in de eerste ronde. Dankzij een wildcard mag Van de Zandschulp zijn opwachting maken in Rosmalen. In de eerste ronde is hij gekoppeld aan de Amerikaan Mackenzie McDonald. Als de Nederlander erin slaagt om als winnaar uit de strijd te komen wacht er een mogelijke ontmoeting met Griekspoor in de tweede ronde.

Prijzengeld Libéma Open

Het grastoernooi leent zich perfect ter voorbereiding op Wimbledon. Toch is het prijzengeld ook een interessante optie om in Rosmalen je opwachting te maken. Bij de mannen is er in totaal 690.135 euro vrijgemaakt tegenover de "schamele" 232.244 euro bij de vrouwen. Als Griekspoor er in slaagt om zijn titel te prolongeren mag hij 104.985 euro bijschrijven, dat is stijging van 2,5% vergeleken vorige editie. In de onderstaande tabel is een volledig overzicht te vinden van het prijzengeld van de Libéma Open 2024.

