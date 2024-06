Verliefde blik umpire richting toptennisser maakt tongen los op Roland Garros: 'Vind iemand die zo naar je kijkt'

Een opvallend moment uit de halve finale van Roland Garros tussen Casper Ruud en Alexander Zverev zorgt voor veel plezier op internet. De umpire van dienst lijkt tijdens een onbewaakt ogenblik even haar functie vergeten.

Als Ruud en Zverev even aan de kant zitten tijdens de viersetter, lijken de gedachten van Marijana Veljovic even af te dwalen. Het heeft er alle schijn van dat de ervaren Servische umpire Ruud eens even goed in zich opneemt. De Noor had overigens weinig voordeel van het moment, want na vier sets zat Roland Garros er voor hem op.

"Vind iemand die zo naar je kijkt als de umpire naar Casper Ruud kijkt", wordt er gegrapt bij de beelden. Veljovic, zelf overigens ook behoorlijk populair onder tennisliefhebbers, kan op veel begrip van de reageerders rekenen.

Marijana Veljovic © Getty Images

"Ik kan niet zeggen dat ik het haar kwalijk neem" en "Ze heeft groot gelijk", valt er te lezen. "Die weet wel wat ze wil" en "Ze bekijkt hem echt van onder naar boven", lachen anderen.

Get you someone who looks at you the way the umpire looks at Casper Ruud pic.twitter.com/TozK3xnQ3T — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2024

Eugenie Bouchard

De 36-jarige Veljovic is één van de grote namen binnen de umpire-wereld. Ze heeft onder meer al de leiding gehad over de finale van de Australian Open bij de vrouwen. Oud-toptennisster Eugenie Bouchard is behoorlijk onder de indruk van de verschijning van de Servische, zo liet ze eerder weten: "Deze umpire is echt superknap", meldde de Canadese op sociale media.

Carlos Alcaraz wint Roland Garros

Overigens greep Carlos Alcaraz zondag in Parijs de eindzege op Roland Garros. De Spanjaard versloeg Zverev in een slopende vijfsetter. Dankzij de overwinning treedt Alcaraz in de voetsporen van zijn landgenoot Rafael Nadal, die het Franse grandslamtoernooi liefst veertien keer op zijn naam wist te schrijven.