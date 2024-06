Koning Willem-Alexander maakt foutje bij feliciteren van Nederlandse sporter

Rolstoeltennisser Diede de Groot pakte op Roland Garros haar 22e grandslamtitel. Zaterdag versloeg ze de Chinese Zhenzhen Zhu in drie sets. Koning Willem-Alexander was zo verrukt, dat hij De Groot feliciteerde op Instagram.

Van de koning is bekend dat hij een groot sportliefhebber is. Toch is het uitzonderlijk dat hij de moeite neemt om op zijn Instagram-account iets te (laten) zetten over sport. Bijna alle posts gaan over werkbezoekjes in binnen- en buitenland. Voordat hij De Groot eerde, was de laatste post over sport alweer vijf weken geleden. Toen was hij geraakt door het overlijden van Sjoukje Dijkstra, voormalig olympisch kampioene kunstrijden.

Droevig nieuws: olympisch kampioene kunstrijden Sjoukje Dijkstra (82) overleden Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar dochter Katja Kossmayer in een bericht op Facebook. Dijkstra was de eerste Nederlandse ooit die goud won op de Olympische Winterspelen.

Felicitatie van koning Willem-Alexander

“Game, set, match, championship. En dat voor de veertiende keer op rij!", zo schrijft de koning over de rolstoeltennisser. "Diede de Groot stijgt naar ongekende hoogte door het bereiken van de winst op Roland Garros. Met een totaal van 22 grandslamtitels is zij officieel de ‘grande dame’ van het rolstoeltennis."

Diede de Groot pakt na kort bibbermomentje op Roland Garros vijftiende (!) grandslamtitel op rij Diede de Groot blijft buitenaards presteren. De rolstoeltennisster pakte zaterdag op Roland Garros alweer haar vijftiende grandslamtitel op rij. Setverlies deerde de Nederlandse niet, die met 4-6 6-2 6-3 won van Zhenzhen Zhu. Het was haar 22ste grandslamzege in haar carrière. Een record.

Foutje van de koning

Het zijn warme woorden die De Groot vast strelen. Maar er staat wel een foutje in: het is niet de veertiende grandslamtitel op rij van 27-jarige Woerdense. Haar succesreeks bij grandslamtoernooien begon op US Open 2020. Tot en met Roland Garros 2024 heeft ze vijftien grandslamtitels op rij veroverd.

Onder meer de NOS houdt het ook op vijftien: "Voor de 27-jarige De Groot is het haar vijftiende grandslamtitel op rij en haar 22ste in totaal. Dat is er een meer dan Esther Vergeer, met wie ze het record tot vandaag deelde."