Opluchting bij mopperende Tallon Griekspoor op Libéma Open: Nederlander worstelt zich naar halve finale

Het kostte Tallon Griekspoor heel veel moeite, maar de Nederlander maakt nog altijd kans om opnieuw Libéma Open te winnen. De beste tennisser van ons land won in de kwartfinale in drie sets van de verrassende Aleksandar Vukic: 4-6, 6-3, 7-6.

De Australiër Aleksandar Vukic stuntte donderdag nog tegen Karen Khachanov en mocht het dus opnemen tegen de Nederlander. Griekspoor volgde vorig jaar landgenoot Tim van Rijthoven op als winnaar door in de finale te winnen van de Australiër Jordan Thompson. Dat kan dit jaar ook gebeuren, want Griekspoor staat in de halve finale.

Nadat de eerste set met 6-4 verloren ging, vocht Griekspoor zich terug in de tweede set. Deze wist hij met 6-3 te winnen. In de beslissende derde set ging het lang gelijk op en moest een tie-break de beslissing brengen. Daarin wist Griekspoor, die veel mopperde tijdens de wedstrijd, eindelijk het verschil te maken. Hij pakte tot zijn eigen opluchting de beslissende punten en greep zo het ticket voor de halve finale. Daarin treft hij de Amerikaan Sebastian Korda.

De Nederlandse titelverdediger begon deze week stroef met een moeizame zege op de Serviër Miomir Kecmanovic, maar bereikte woensdag door een zege op Mackenzie McDonald wel gewoon de kwartfinales. Iedereen hield rekening met een wedstrijd tegen de als vierde geplaatste Khachanov, maar het werd dus Vukic.

Roland Garros

Griekspoor zal enorm blij zijn met deze zege na de tie-break, dat lukte hem eerder deze maand op Roland Garros net niet. Uiteindelijk gaf Griekspoor toen een riante voorsprong weg tegen de latere finalist Alexander Zverev en boog hij na vijf sets het hoofd tegen de Duitser.

Gijs Brouwer

Eén Nederlander is zeker van de kwartfinale, maar er kan een tweede bij komen. Later deze vrijdag speelt Gijs Brouwer zijn kwartfinale tegen Ugo Humbert. Brouwer begon als qualifier aan het toernooi en is dus een grote verrassing bij de laatste acht.