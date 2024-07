Speelschema Wimbledon 2024 | Drukke dag voor de boeg met onder anderen 'rebel' Novak Djokovic en Iga Swiatek

Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal uit in de tweede ronde. Maar het toernooi gaat gewoon door mét onder anderen Novak Djokovic en Iga Swiatek. Dit is het programma op Wimbledon op 6 juli.

Zaterdag komt Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, in actie. De Serviër leed setverlies in de tweede ronde en speelt vandaag tegen de Australiër Alexei Popyrin op het Centre Court. Voor hem staan de duels tussen de Brit Cameron Norrie en Alexander Zverev en Ons Jabeur en Elina Svitolina daar op het programma. Het is even afwachten met wat voor kleur kniebandage Djokovic komt. In de eerste twee rondes spotte hij met de wetten.

Drukke bedoening

Het is een drukte van jewelste op de All England Lawn Tennis and Croquet Club in Londen, ook omdat er nog partijen van vrijdag afgemaakt moeten worden. Onder wie die van Daniil Medvedev, die met 2-1 in sets voorstaat tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Ook de beul van Botic van de Zandschulp, Ugo Humbert, is nog niet klaar met zijn partij tegen Brandon Nakashima uit de Verenigde Staten. Hij leidt met 2-1 in sets en het is 6-6 in de vierde set.

Iga Swiatek

Op het heilige gras van Wimbledon komt zaterdag ook de Poolse Iga Swiatek in actie. Zij kwam nog zonder setverlies het toernooi door na overwinningen op de Amerikaanse Sofia Kenin (6-3 6-4) en Petra Martic uit Kroatië (6-4 6-3). Zaterdag wacht de Kazachse Yulia Putintseva.

