Barbora Krejcikova knokt zich naar eerste finale Wimbledon na comeback tegen Elena Rybakina

Barbora Krejcikova heeft voor de eerste keer de finale van Wimbledon bereikt. De Tsjechische rekende na een comeback af met Elena Rybakina uit Kazachstan, die de grandslam in 2022 won. Na een verloren eerste set won Krejcikova alsnog: 3-6 6-3 6-4.

Het leek een walk-over te worden voor Rybakina, die uit de startblokken schoot. Ze kwam rap met 4-0 voor in de eerste set. Toch beet Krejcikova zich vast in de partij, al was het niet meer voldoende voor setwinst. Wel voorkwam ze met drie games een flinke afstraffing.

Comeback

In de tweede set was er niets meer te zien van het goede spel van Rybakina in de eerste vier games van de wedstrijd. De dominantie was weg, het initiatief en momentum lag bij haar tegenstander. Die plaatste bij 3-2 de beslissende break en hield die voorsprong vast. Dus kwam er een beslissingsset. Daarin was Krejcikova opnieuw de sterkste. Op haar eerste matchpoint sloeg Rybakina de bal ver uit.

Dus speelt Krejcikova zaterdag de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die eveneens debuteert. De Tsjechische Krejcikova won wel twee keer het vrouwendubbelspel op Wimbledon. Ook pakte ze een grandslamtitel op Roland Garros in 2021.

Wimbledon

