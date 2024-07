Novak Djokovic maakt weer geen vrienden op Wimbledon na winst in halve finale

Novak Djokovic staat voor de tiende keer in de finale van Wimbledon. De Servische nummer 2 van de wereld rekende in drie sets af met de Italiaan Lorenzo Musetti: 6-4 7-6 6-4. Van slijtage bij de 37-jarige Djokovic is nog altijd geen sprake, zondag wacht een nieuwe finale met Carlos Alcaraz.

De vraag was voor Wimbledon hoe fit Djokovic was, aangezien hij net een knieblessure achter de rug had die hij had opgelopen op Roland Garros. Toch was daar ook tegen Musetti niets van te merken, al sloeg de Serviër wel een ronde over door de afmelding van Alex de Minaur in de kwartfinales. Wel droeg Djokovic weer zijn brace met verkeerde kleur.

Novak Djokovic weer met 'illegale' grijze brace in halve finale Wimbledon Novak Djokovic speelt op Wimbledon met zijn inmiddels beroemde grijze brace. Ook in de halve finale tegen Lorenzo Musetti draagt hij de brace om zijn knie.

Djokovic houdt punten kort

In de eerste set ging het gelijk op tot 3-2 in het voordeel van Djokovic. Toen ging de Serviër door de service van zijn tegenstander heen. Binnen, zou je denken. Maar Djokovic leverde zijn eigen game in op 5-3 en miste zelfs twee setpoints. Toch profiteerde Musetti er niet van, want die gaf een servicebeurt later niet thuis: 6-4 voor Djokovic.

De tweede set ging tot het gaatje. Musetti brak Djokovic meteen en verzilverde die break. Toch werd hij slordiger halverwege set 2 en daar profiteerde de nummer 2 van de wereld van. Die hield de punten het liefst zo kort mogelijk, ook gezien zijn knieblessure. Bij 3-2 in het voordeel van de Italiaan maakte hij gelijk en vervolgens ging het gelijk op tot de tiebreak. Daarin was Djokovic heer en meester.

Straight sets

Musetti was nog aangeslagen bij het begin van de derde set en stond meteen zijn game af aan Djokovic. Die break voorsprong hield Djokovic vast en bij 5-3 in zijn voordeel kreeg hij op de servicebeurt van Musetti drie matchpoints. Die werden allemaal weggewerkt door de Italiaan, die een game later terug kon breken. Alleen hij sloeg in het net. In plaats daarvan maakte Djokovic het karwei af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Nieuwe akkefietjes met het publiek

Tijdens de partij was er over en weer opnieuw wat gedoe met een groepje supporters, net als eerder dit toernooi. Toen de wedstrijd klaar was, speelde Djokovic met zijn racket figuurlijk de viool. Daarmee wilde hij laten zien dat hij het hoogste woord heeft. Dat kwam hem op boe-geroep te staan, al zal Nole daar maling aan hebben. Na afloop zweeg hij er tijdens het interview over.

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸



The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.