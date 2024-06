Bokser Ryan Garcia verschijnt in opvallend shirt tijdens duel van rivaal Gervonta Davis: 'Rematch me b*tch'

Ryan Garcia is de laatste maanden één van de meest kleurrijke figuren uit de bokssport. De Amerikaan voerde eerder een act op om vervolgens te winnen van Devin Haney en zaterdagavond verscheen hij in een opvallend shirt bij het gevecht van zijn rivaal Gervonta Davis.

De bokser verscheen tijdens de partij van Davis met een shirt waarop geschreven stond: 'Rematch me b*tch'. De rivaal van Garcia vocht tegen Frank Martin en die partij won hij overtuigend over acht rondes. Garcia won onlangs van Haney, waardoor de Amerikaan graag een rematch tegen Davis zou willen. Er zijn nog geen geruchten of dit gevecht echt gaat plaatsvinden, maar beide heren lijken open te staan voor een revanche.

Ryan Garcia at the Gervonta Davis fight in a “rematch me bitch” shirt 😭 pic.twitter.com/WETrVS4VDp — Happy Punch (@HappyPunch) June 16, 2024

Geschiedenis

Mocht het tot een partij komen, dan is het niet de eerste keer dat Davis en Garcia tegen elkaar vechten. De twee vochten op 22 april 2023 ook al tegen elkaar. Die partij verkocht 1.2 miljoen pay-per-views en die partij won Davis op een niet-unanieme beslissing. De partij werd verkocht als een van de grootste partijen in lichtgewichtdivisie. Davis is door de zege nog altijd de WBA-kampioen in die divisie.

Knokpartij in publiek

Garcia ging tijdens de partij van Davis nog wel op de vuist, maar dan in het publiek. De bokser kreeg een biertje naar zich toegegooid van collega Caleb Plant, waarna er een schermutseling ontstond in het publiek. Garcia kwam later op X met een verklaring dat Plant een blikje bier naar hem gooide, maar niet eens naar hem keek toen hij het drankje gooide.

Caleb Plant hit Ryan Garcia with a beer on the way out of the Gervonta Davis fight 😳#DavisMartin #Boxing



pic.twitter.com/8q88FkoZM2 — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) June 16, 2024

Garcia

De ster van Garcia is na zijn laatste partij tegen Devin Haney rijzende. De bokser voerde voor de partij een act van formaat op. Hij deed het voordoen alsof hij niet had getraind en liet zich telkens zien in nachtclubs voor zijn wedstrijd. Garcia dronk zelfs een flesje bier leeg tijdens zijn weging, maar achteraf bleek dit dus niet waar. De bokser dronk appelsap uit het bierflesje en dronk geen alcohol toen hij zich in de clubs bevond. Garcia hield iedereen voor de gek en won zijn partij tegen Haney met een ware masterclass in boksen/.

Andere tegenstanders van Garcia

In de laatste maanden liet Garcia zich niet alleen uit over een rematch met Davis. De Amerikaan zou ook andere partijen aan willen nemen. Zo daagde hij UFC-bantamgewichtkampioen Sean O'Malley uit. Of die partij er echt komt is maar de vraag, want O'Malley zou ook bezig zijn met een partij tegen Jake Paul. Over de daadwerkelijke tegenstander van Garcia is nog niets bekend.