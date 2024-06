UFC maakt nieuw titelgevecht en vervanger bekend voor partij van Conor McGregor

De UFC heeft een nieuw titelgevecht aangekondigd ter vervanging van de partij tussen Conor McGregor en Michael Chandler. Op 29 juni zal nu Alex Pereira zijn licht zwaargewichttitel verdedigen.

Pereira neemt het in het hoofdgevecht van UFC 303 op tegen Jiri Prochazka. Deze partij vond al eerder plaats, toen won Pereira zijn kampioensriem van de vechter uit Tsjechië. Daarna verdedigde de Braziliaan zijn kampioenschap tegen Jamahal Hill op UFC 300. Pereira sloeg de Amerikaan daar in de eerste ronde tegen het canvas, waardoor hij de zege op zijn naam kreeg. Zo'n twee maanden later staat de Braziliaan dus weer in de kooi.

De partij tussen Pereira en Prochazka is de officiële vervanger van de terugkeer van McGregor. De Ier zou tegen Michael Chandler terugkeren in de octagon, maar hij trok zich terug uit het gevecht. De reden van de afzegging van McGregor is nog niet helemaal bekend. Wel is bekend dat de Ierse superster geblesseerd is.

Sinds Pereira licht zwaargewichtkmapioen is, mag hij zich in een rijtje scharen met een aantal grote vechters. Hij is namelijk één van de weinigen die in meerdere gewichtsklassen kampioen is geweest. Pereira was ook al de beste in het middelgewicht toen hij Israel Adesanya versloeg. Diezelfde Adesanya pakte in een rematch wel de kampioensriem direct weer van Pereira af. Andere vechters die in twee divisies kampioen waren zijn onder andere McGregor en Daniel Cormier.