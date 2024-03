Deceptie Reinier de Ridder: MMA-vechter kansloos in titelgevecht One Championship

Tijdens MMA One Championship 166 in Doha (Qatar) heeft Reiner de Ridder zijn titel als middengewicht kampioen van de wereld verloren. Tegen de Rus Anatoly Malykhin verloor de Nederlander eerder zijn eerste duel in de MMA. Vrijdagmiddag was de Rus iets meer dan twee rondes al klaar met De Ridder.

Malykhin, de licht- en zwaargewicht MMA wereldkampioen, wilde ook een derde 'belt' aan zijn collectie toevoegen. Deze was in handen van De Ridder.

In de eerste ronde kwam de Rus, niet verrassend, snel uit de startblokken. Malykhin begon met jagen en was de betere in het staande gevecht. De Ridder, de betere worstelaar van de twee, probeerde hem wel naar de grond te krijgen, maar dit lukte de 33-jarige vechter niet. De man uit Breda liet verbetering zien in het vechten, maar de Rus leek te groot en sterk voor De Ridder.

In de tweede ronde probeerde De Ridder zijn Russische tegenstander meermaals naar de grond te halen, maar daar trapte Malykhin niet in. De Rus liet zich niet uit de tent lokken en bleef de aggressor in het gevecht. Het was overleven voor de Nederlander, die het eenzijdige gevecht nog niet zijn kant op zag gaan.

Gesloopt

In de derde ronde was het snel gedaan. Na iets meer dan één minuut was De Ridder gesloopt door de Rus. De Nederlander lag op de grond en kon amper nog overeind komen na een uitbarsting van Malykhin. Daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te beëindigen.

De Ridder, die zijn wereldtitel drie keer verdedigde, moest nu zijn betere erkennen in de Rus. Malykhin is daardoor nu de wereldkampioen MMA in drie klasses: lichtgewicht, middengewicht en zwaargewicht. In veertien duels wist hij dit te doen. Allen door (technische) knock-out.