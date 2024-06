Drama voor bokstalent Maud van der Toorn: loopt op nippertje ticket Olympische Spelen mis

Maud van der Toorn moet nog even geduld hebben voor deelname aan de Olympische Spelen. Een ticket voor Parijs lag klaar bij het kwalificatietoernooi in Bankgkok voor de 18-jarige boksster. Ze verloor echter in de kwartfinales.

De Amerikaanse Alyssa Mendoza was te sterk voor Van der Toorn (5-0). Een hard gelag voor het grote Nederlandse talent. Bij winst in die kwartfinale van de klasse tot 57 kilogram had ze namelijk een plaatsbewijs voor Parijs 2024 gekregen.

De 18-jarige Van der Toorn werd eerder wereldkampioen bij de jeugd en won in Bangkok in de achtste finales nog van de in Nederland geboren Josefien Betist, die uitkomt voor Sierra Leone.

Eerder strandden Luna Beelo en Gradus Kraus vroegtijdig in de hoofdstad van Thailand. Chelsey Heijnen is komende zomer de enige die namens Nederland bij het boksen in actie komt op de Olympische Spelen.