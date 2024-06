Knotsgekke voetballer Mario Balotelli mikt op carrièreswitch en wil UFC-kooi in tegen oud-kampioen

Mario Balotelli staat doorgaans meer bekend om zijn activiteiten buiten het veld, dan binnen het veld en dat is in zijn vakantie niet anders. De Italiaan is in Thailand namelijk bezig met een aantal MMA-trainingen en hij daagt zo maar voormalig UFC-kampioen Israel Adesanya uit.

De spits van Adana Demirspor plaatste via zijn Instagram een video waarop hij een MMA-training doet om fit te blijven. Daarbij plaatste hij de tekst 'Funny sparring', maar in de post tagt hij ook het account van oud-kampioen Adesanya. Of hij een keer met de Nigeriaans/Nieuw-Zeelandse vechter wil knokken of juist trainen, vertelt de spits er niet bij.

Balotelli, Muay Thai çalışıyor pic.twitter.com/cbN0vE58bT — UFC Türkiye 🇹🇷 (@ufc_turkiye) June 18, 2024

Voetbalcarrière

Voor Balotelli zou een carrière als MMA-vechter wellicht in het verschiet liggen, want zijn loopbaan als voetballer lijkt langzaamaan op zijn einde te lopen. De Italiaan heeft nog een contract tot 30 juni bij zijn Turkse club Adana Demirspor en er is nog niets naar buiten gebracht over een verlenging. Komt die er niet, dan is Balotelli over negen dagen transfervrij. Of een club het op 33-jarige leeftijd nog aandurft met het probleemkind lijkt onwaarschijnlijk. Afgelopen seizoen maakte hij zeven goals in zestien wedstrijden.

Probleemkind

De laatste jaren is Balotelli uitgegroeid van een veelbelovend talent, naar een speler die vooral buiten de lijnen opzien baart. Zo gooide hij al eens dartpijltjes op jeugdspelers bij Internazionale, liet hij een Italiaan met scooter en al het water inrijden voor een geldbedrag en stak hij vuurwerk af in de kleedkamer. Dit laatste gebeurde bij zijn huidige club Adana Demirspor. In de MMA-gym zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet geaccepteerd worden.

Mario Balotelli is truly one of a kind 🤣



Bro is casually throwing small explosive device's in the Adana Demirspor dressing like he’s playing Warzone 😭 pic.twitter.com/GMjmcEzOSh — FootballJOE (@FootballJOE) March 6, 2024

Adesanya

Om als beginnende MMA-vechter Israel Adesanya uit te dagen, lijkt vooralsnog niet zo'n goed idee. Stylebender is één van de meest ervaren UFC-vechters aller tijden in de middelgewichtdivisie. Adesanya (die uitkomt voor Nigeria, maar al bijna zijn hele leven in Nieuw-Zeeland woont) werd tot twee keer toe kampioen van de divisie. In 2019 won hij de riem voor het eerst en in 2022 raakte hij hem pas kwijt aan Alex Pereira. In 2023 pakte hij hem in de rematch weer over van zijn Braziliaan, maar in het gevecht erna verloor Adesanya de titel aan Sean Strickland.