MMA-vechtster Maycee Barber krijgt ruzie op straat met 'Karen': 'Sla me dan!'

MMA-vechtster Maycee Barber is niet iemand waarmee je ruzie zoekt. Althans, dan moet je haar wel herkennen. Dat was niet zo bij een vrouw uit Californië,die op straat ruzie kreeg met de 25-jarige Amerikaanse vechtjas.

Barber, die uitkomt in de divisie voor het vlieggewicht bij de bond UFC, plaatste op social media een video van haar aanvaring met de vrouw. Ze noemt de ander 'Karen': een naam die online vaak wordt gebruikt om een zure, zeikerige vrouw met een grote mond aan te duiden.

'Karen' raakt de auto aan van Barber en dat staat de vechtster niet aan. "Stop alsjeblieft met het aanraken van mijn truck", zegt ze. "Blijf gewoon van mijn auto af. Blijf eraf."

Karen

Daarna wordt 'Karen' agressief: "Raak me niet aan, want ik kan je gezicht eraf slaan." Barber is zulke trashtalk natuurlijk wel gewend, want da's de manier waarop vechters in de media tegen elkaar praten om gevechten op te hypen. Ook zag de vrouw er nou niet direct uit als een geoefend vechtsporter met de skills om Barber (veertien zeges in zestien gevechten) klop te geven. Ze besluit Karen uit te dagen: "Sla me dan in mijn gezicht!"

Een andere vrouw voegt zich bij de twee, vermoedelijk een vriendin van Barber. 'Karen' voelt aan dat ze de situatie niet meer meester is. "Met jullie stomme telefoons. Stop met filmen", zegt ze. Op dat punt stopt de video. Het bijschrift van Barber bij de post is: "Iemand moet zijn moeder even komen ophalen."