Glory 91 | Chico Kwasi uit Purmerend trapt titelhouder Endy Semeleer knock-out: 'Nu ga ik biertjes drinken'

Endy Semeleer (28) en Chico Kwasi (26) kickboksten bij Glory 91 in Parijs om de titel in het weltergewicht. Kwasi werd zeer verrassend de winnaar. In de tweede ronde sloeg en trapte hij de man uit Curacao beurs, met een technische knock-out als gevolg.

Kwasi voorspelde tegenover Videoland dat hij opzien zou baren met zijn manier van vechten: "Iedereen heeft last van mijn stijl". De door Mike Passenier getrainde vechter werd echter in de openingsfase tegen de touwen gedrukt door Semeleer. "Het lijkt of Kwasi nog aan het aftasten is, zijn range aan het bepalen is", zo luidde het commentaar op Videoland van Remy Bonjasky. En gedurende de openingsronde leek dat te lukken. De Purmerender deelde de eerste stoten uit.

Spinning backfist

In de eerste minuut van de tweede ronde deelde Kwasi een spinning backfist uit. Die kwam hard aan bij Semeleer, die een tijdje nodig had om daarvan te herstellen. Kwasi rook bloed en ging vol agressie op zoek naar de beslissende klap. Met nog één minuut op de klokken schopte Kwasi zijn beruchte rivaal naar het canvas. Technische knock-out voor de coming man bij Glory! Dit was pas zijn vierde gevecht voor de bond, maar nu al is de wereldtitel voor hem.

Chico Kwasi

"Hier heb ik tien jaar aan gewerkt", zei een emotionele Kwasi in de ring. "Dankje Mike. Dankje mama!" Daarna werd op het videoscherm de backfist vertoond. "Hier heb ik niet eens op getraind, ik zweer het. Let's go! Nog een keer. Mijn God, shit. Ik wist dat ik zou gaan winnen." Mike Passenier werd erbij geroepen, waarna Kwasi de kampioensgordel aan hem gaf. "Nu ga ik biertjes drinken met Mike!"

Endy Semeleer

De titelhouder zei voorafgaand aan de clash dat hij wat losser kijkt naar kickboksen dan voorheen. Door zijn successen voelt hi zich bevrjid. Hij kondigde aan meer risico's te gaan nemen: "Ik heb nu alleen nog zin in goede wedstrijden waarin ik mezelf kan laten zien en waarvan ik achteraf kan zeggen: wow, zag je dat?"

Vijf jaar lang verloor Semeleer geen enkele partij. Zijn droom was om bij Glory de eerste te zijn die viermaal een wereldtitel verdedigt in het weltergewicht. Maar net als Nieky Holzken en Cédric Doumbé is Semeleer de wereldtitel kwijt na drie keer wel een prolongatie klaar te hebben gespeeld.

Kun je niet wachten op een nieuw avondje kickboksgeweld van Glory? In juni is er een Glory Grand Prix in Rotterdam. Dan is de categorie lichtzwaargewicht aan de beurt.

Glory 91 | Spectaculaire avond in Parijs met gevecht om de wereldtitel tussen Semeleer en Kwasi Met de Glory Grand Prix nog vers in het geheugen volgt vanavond Glory 91. In Parijs staan er op Koningsdag weer genoeg mooie gevechten op het programma. Semeleer en Kwasi gaan in de strijd aan om de wereldtitel in de welterweight-divisie. Bovendien komen Rajabzadeh en Laïdouni weer in actie na het door Rico Verhoeven gewonnen toernooi in Arnhem.

Uitslagen Glory 91

Weltergewicht:

Endy Semeleer (Wereldkampioen) - Chico Kwasi (1) - Chico Kwasi wint

Cyril Benzaquen - Soufian Abdelkhalek - Soufian Abdelkhalek wint

Zwaargewicht:

Sofian Laïdouni (6) - Vladimir Toktasynov - Sofian Laïdouni wint

Lichtzwaargewicht:

Bahram Rajabzadeh (2) - Kevin Oumar - Bahram Rajabzadeh wint

Mohamed Amine (5) - Pascal Touré (9) - Pascal Touré wint

Vedergewicht:

Davi Mejia (10) - Biobo Sacko - Biobo Sacko wint



Catchgewicht:

Youssef Boughanem - Stanislav Kazantsev - Youssef Boughanem wint

Prelims (vanaf 18.30 uur)

Weltergewicht: Robin Ciric (6) - Diaguely Camara Robin Ciric wint

Weltergewicht: Ismail Ouzgni (5) - Mehdi Ait El Hadj Mehdid Ait El Hadj wint

Middengewicht: Florian Kröger - Ramy Deghir Ramy Deghir wint