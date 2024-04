Jake Paul weet al wie zijn opvolger wordt: vriend van Jutta Leerdam wijst twee talenten aan

Jake Paul is nog hartstikke jong en timmert al een aantal jaar hard aan de weg als bokser. Hoewel hij nog jarenlang door kan binnen de boksring, weet hij wel wie hem ooit zou moeten opvolgen.

De vriend van Jutta Leerdam werd door Amber Fields, een ring girl en voormalig Playboy-model, aan de mouw getrokken. Ze vroeg zich namelijk af wie Paul ooit moet opvolgen. En aan wie kun je dat beter vragen dan aan de uitdager van Mike Tyson zelf? Paul kwam met twee potentiële kandidaten.

"Jan Paul", is de eerste persoon die Jake opnoemt. Hoewel hij er om grapt, gaat het hier niet om een familielid, maar om Jan Paul Rivera-Pizarro, een professionele bokser uit Puerto Rico. "Hij is erg talentvol." En Jake Paul kan het weten, want hij vertoeft vaak in Puerto Rico. Momenteel is hij daar ook samen met Jutta Leerdam, om zich onder meer voor te bereiden op zijn duel met Mike Tyson.

De tweede bokser is Yoenis Tellez. "Shout-out Cuba", roept Paul in de microfoon. Tellez is een 23-jarige Cubaan. Paul ziet het wel in hem zitten. "Ze hebben hier echt veel potentie."

Het zal waarschijnlijk nog lang duren voordat Paul stopt met boksen. Op zaterdag 20 juli vindt het duel met Tyson plaats. Momenteel is Paul daar druk mee, al heeft hij geregeld ook tijd genoeg om Jutta Leerdam van advies te voorzien. De schaatsdiva moet op zoek naar een ander team of een andere manier om te kunnen blijven schaatsen, naar haar breuk met Jumbo.

Het is zelfs een mogelijkheid dat Paul samen met Leerdam een schaatsploeg opstart. Chris Woerts ziet het wel gebeuren, zo vertelde hij onlangs tegen Sportnieuws.nl. "Die heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjerijk", weet Woerts. Zijn connecties en (misschien wel) geld kunnen Leerdam natuurlijk helpen. "Dat ze samen gaan zoeken naar sponsoren, trainers. Ze is natuurlijk een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor moeten zijn."