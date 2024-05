Remy Bonjasky deelt plaagstoot uit aan Rico Verhoeven: 'Dat hebben we de wereldkampioen niet zien doen'

Remy Bonjasky vindt het jammer dat Rico Verhoeven de komende tijd niet in de ring te zien zal zijn. De oud-kickbokser denkt dat er nu een gevecht komt, tussen beoogde uitdager Levi Rigers en Jahfarr Wilnis, zonder spanning. Verder deelt hij nog een kleine plaagstoot uit aan Verhoeven.

In zijn column in het Algemeen Dagblad gaat hij in op Glory 92, waar Levi Rigters in actie zal komen. Tijdens de Glory Heavyweight Grand Prix in het Gelredome vocht Rigters nog tegen zijn landgenoot. Toen was het de wereldkampioen die de armen in de lucht mocht steken. "Ze kiezen voor Levi nu een tegenstander waarvan iedereen denkt dat hij die wel even oprolt, om hem zo op te bouwen richting een wereldtitelgevecht met Rico", stelt Bonjasky.

Verhoeven gaf eerder aan pas in december weer de ring in te gaan. Dat is een tegenvaller voor Bonjasky. "Ik had nu Rigters tegen Verhoeven willen zien. Van Levi tegen Jahfarr Wilnis verwacht ik weinig spanning, maar het blijft sport."

Plaagstoot

Bonjasky deelde ook nog een kleine plaagstoot uit aan Verhoeven. De oud-kickbokser zou een gevecht tussen Bahram Rajabzadeh en Verhoeven geweldig vinden, al denkt hij dat dit geen eerlijke strijd is. "Hoewel Rajabzadeh in Arnhem één partij verwijderd was van een gevecht met Rico, denk ik niet dat hij de nieuwe uitdager moet worden van de wereldkampioen. Het verschil in gewicht is te groot."

"Ik denk dat Verhoeven wel zou winnen, al heeft Rajabzadeh meer inhoud", is Bonjasky complimenteus over de Azerbeidzjaan. "Hij heeft in korte tijd al zó veel laten zien: acties, sprongen met knie. Met alle respect, maar dat heb ik de heavyweight wereldkampioen in de laatste tien jaar niet zien doen hoor", richt hij zich op Verhoeven.

Verhoeven won in maart van dit jaar het prestigieuze achtmanstoernooi van Glory. Hij versloeg in het Gelredome drie vechters op rij, met het absolute hoogtepunt in de finale tegen Levi Rigters. De wereldkampioen heerste in het gevecht, maar ging na een onverwachtse klap alsnog bijna knock-out. Verhoeven herstelde echter razendsnel en trok de overwinning naar zich toe. De winst bij de Grand Prix leverde hem een slordige 500.000 dollar op. Eerder verdedigde Verhoeven in november van 2023 al met succes zijn wereldtitel door van Tariq Osaro te winnen.

Overigens had Verhoeven direct een goede bestemming voor het prijzengeld van een half miljoen. Alles wordt direct in de verbouwing van het nieuwe droomhuis in Amsterdam - waar hij met vriendin Naomy van Beem gaat wonen - gestopt. "Renoveren, let's go", liet hij weten.