Nederlandse vechtlegende deelt groot nieuws over mogelijke comeback: 'Ben met iets bezig'

De Nederlandse vechtlegende Peter Aerts is al even gestopt met knokken, maar door recentelijk groot nieuws hopen zijn fans op een comeback. The Lumberjack liet onlangs weten dat hij 'met iets groots bezig is'.

"Ik werk aan een nieuw project. Deze week vertel ik er meer over", zo vertelde Aerts op zijn social media over een mogelijke comeback. De Nederlander was afgelopen weekend aanwezig bij een evenement van BKFC (Bare Knuckle FC). In die organisatie knokken de vechters zonder handschoenen en recentelijk is Conor McGregor ingestapt als aandeelhouder en promotor van de gevechten.

Peter Aerts

Aerts is in de Nederlandse en wereldwijde vechtsportwereld een zeer bekende naam. The Lumberjack vocht veel in de organisatie K1 in Japan. Daar werd Aerts meermaals kampioen en vocht hij alle grote vechters ter aarde. Zo nam hij het op tegen Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Rico Verhoeven en Semmy Schilt. Vooral de partij met de huidige zwaargewichtkampioen Verhoeven was een klassieker volgens de fans van beide heren.

Comeback

De vraag is of de 54-jarige Aerts daadwerkelijk terug zal keren in de vechtsport. De knokker zou kunnen gaan voor een nieuwe partij met een andere vechtsportlegende zoals een Hoost of Bonjasky. Ook een gevecht tegen een jonge vechter behoort tot de mogelijkheden, zoals Mike Tyson deed tegen Jake Paul. Aerts zou ook in kunnen stappen in een vechtsport of wellicht heeft zijn bezoek aan BKFC ermee te maken. Vooralsnog is Aerts nog niet officieel nog niet betrokken bij de organisatie.